इज़राइल और ईरान के बीच हमलों की एक नई रात। सैकड़ों ईरानी पीड़ित

वाटिकन न्यूज

तेहरान, बुधवार 18 जून 2025 : "युद्ध शुरू हो गया है।" ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने इन शब्दों के साथ इजरायल के साथ बढ़ते संघर्ष में अपने इरादों को रेखांकित किया। रात के दौरान, दोनों देशों के बीच सैकड़ों मिसाइलों से हमला हुआ, ईरान ने घोषणा की कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया था और इजरायली रक्षा बलों ने घोषणा की कि उन्होंने परमाणु सुविधाओं और हथियार स्थलों पर बड़े पैमाने पर हमला किया था। स्थानीय मीडिया के अनुसार, इजरायली हमलों ने तेहरान के उत्तरपूर्वी क्षेत्र में इमाम हुसैन विश्वविद्यालय को भी निशाना बनाया और पिछले कुछ घंटों में इजरायल ने घोषणा की कि उसने ईरानी सेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को खत्म कर दिया है।

अमेरिका ने क्षेत्र में और अधिक लड़ाकों को तैनात करके अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करते हुए घोषणा की है कि वे ईरान के भूमिगत यूरेनियम संवर्धन संयंत्र फोर्डो पर सीधे हमले के विकल्प का मूल्यांकन कर रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के संगठन के आंकड़ों के अनुसार, ईरान में अब तक कम से कम 600 लोग मारे गए हैं, जिनमें नागरिक और सैनिक शामिल हैं, जिनमें 1,326 घायल भी शामिल हैं। इस बीच, इजरायली सेना ने हवाई अड्डे के पास ईरानी राजधानी के एक जिले के निवासियों को तुरंत खाली करने के लिए कहा है।

ईरान में जो कुछ हो रहा है, उससे दुनिया में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कनाडा में हाल ही में संपन्न हुई जी-7 देशों की बैठक से ऐसा लग रहा था कि मध्य पूर्व में तनाव कम करने की आवश्यकता पर सहमति बन गई है, जैसा कि इतालवी प्रधानमंत्री जोर्जिया मेलोनी ने भी कहा था, आज रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई, लेकिन सबसे बढ़कर ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमले की संभावना एक बार फिर भय का कारण बन रही है।

इस मामले के बारे में पूछे जाने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इम्मानुएल मैक्रोन ने कहा कि यह खुद ट्रंप थे जिन्होंने कनाडा में युद्धविराम का आह्वान किया था और कहा कि कोई भी बदलाव अराजकता की ओर ले जाएगा, जबकि जर्मन चांसलर मर्ज़ ने स्वीकार किया कि इज़राइल "सभी के लिए गंदा काम कर रहा है", यह स्वीकार करते हुए कि वह अपने दम पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता।

यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के उच्च प्रतिनिधि काजा कैलास ने कहा कि एक ऐसा कार्यक्रम जिस पर इज़राइल के हमलों का केवल "धीमा करने" वाला प्रभाव है, जबकि रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "ईरान में शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं के खिलाफ इज़राइली हमले अवैध हैं।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here