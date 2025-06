ब्राजील में गर्म हवा गुब्बारा दुर्घटना में 8 लोगों की मौत, 13 अन्य घायल

वाटिकन न्यूज

ब्राजील, मंगलवार, 24 जून 2025 (रेई) : प्रिया ग्रांदे हॉट-एयर बैलून के लिए एक आम जगह है, जो दक्षिणी ब्राजील के कुछ हिस्सों में एक लोकप्रिय गतिविधि है। यह क्षेत्र अपने सुन्दर घाटी परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है और इसे "ब्राज़ीलियन कप्पादोसिया" के रूप से जाना जाता है, जो कि मध्य तुर्किये का एक क्षेत्र है जो आश्चर्यजनक हॉट-एयर बैलून की सवारी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

21 जून, 2025 को, एक दुर्घटना में एक हॉट-एयर बैलून आग की लपटों से ऊपर से नीचे जमीन पर गिर गया।

स्थानीय समाचार आउटलेट G1 द्वारा साझा की गई फुटेज में घटना को लाइव कैद किया गया, जिसमें बैलून से धुआँ निकल रहा है, जो जमीन की ओर तेजी से गिर रहा है और आग की लपटों में जल गया।

पायलट सहित 21 यात्री सवार थे। यात्रियों में से, पायलट सहित 13 लोग बाहर कूदने में सफल रहे, लेकिन आठ भागने में असफल रहे।

सैन्य अग्निशमन अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जेविर सिप्रियानो जूनियर ने कहा, "ये लोग मर गए - चार जल गए और चार अन्य गुब्बारे से बाहर कूद गए, जब वह गिर रहा था।" "हम शोकित हैं" संत कैथरीना के नागरिक पुलिस बल के प्रमुख उलिसेस गाब्रियल ने इस त्रासदी के जवाब में एक्स पर पोस्ट किया, "यह हृदय विदारक है।" गवर्नर जोर्जिन्हो मेलो ने भी एक्स पर एक वीडियो में इस घटना के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें कहा गया, "हम शोकित हैं। एक त्रासदी हुई है। हम देखेंगे कि यह कैसे सामने आता है, क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य संरचना वह कार्य करे जो वह कर सकती है।"

संत कैथरीना के सार्वजनिक सुरक्षा सचिव कर्नल फ्लेवियो ग्राफ ने पत्रकारों को बताया कि अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और 30 दिनों के भीतर परिणाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। ग्राफ ने कहा कि सिविल पुलिस के अनुसार, पायलट ने गवाही दी है और वे जीवित बचे लोगों से भी बयान एकत्र करेंगे।

G1 ने बताया कि गुब्बारे की उड़ान का अपेक्षित समय 45 मिनट था, गुब्बारा 1,000 मीटर (3,280 फीट) तक पहुंच गया था और प्रति यात्री लागत 550 रीसिस (लगभग $100) था।

बहुरंगी गुब्बारे के लिए जिम्मेदार कंपनी सोब्रेवोअर ने कहा कि उन्होंने सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया है और शनिवार से पहले उनके पास दुर्घटना का कोई रिकॉर्ड नहीं था।

कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "सभी आवश्यक सावधानियों और हमारे पायलट के प्रयासों के बावजूद - जिनके पास व्यापक अनुभव है और जिन्होंने गुब्बारे पर सवार सभी लोगों को बचाने के प्रयास में सभी अनुशंसित प्रक्रियाओं का पालन किया - हम इस त्रासदी के कारण होनेवाले दर्द से पीड़ित हैं।"

सोब्रेवोअर ने कहा कि इस त्रासदी के मद्देनजर, वह अनिश्चित काल के लिए सभी परिचालनों को निलंबित कर रहा है।

