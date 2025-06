मध्य अफ्रीकी गणराज्य के धर्माध्यक्षों ने हिंसा के बीच शांति की इच्छा व्यक्त की

वाटिकन न्यूज

बांगुई, शुक्रवार 13 जून 2025 : जबकि मध्य अफ्रीकी गणराज्य दशकों से हिंसा और शोक से जूझ रहा है, दो हमले, एक अक्टूबर 2024 में और एक जनवरी 2025 में, कई लोगों के लिए वापसी असंभव प्रतीत होते हैं।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय और मध्य अफ्रीकी गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी एकीकृत स्थिरीकरण मिशन (एमआईएनयूएससीए) की एक रिपोर्ट के अनुसार, म्बोमौ और हौट-म्बोमौ प्रान्तों में हमलों की इन दो लहरों के परिणामस्वरूप कम से कम 24 मौतें हुईं - उनमें से कुछ को बिना किसी मुकदमे के फांसी की सजा दी गई।

अन्य प्रलेखित उल्लंघनों और दुर्व्यवहारों के अलावा, हमलावरों ने कम से कम 14 महिलाओं और 7 लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार, यातना और अन्य प्रकार के क्रूर और अपमानजनक व्यवहार सहित यौन हिंसा के कृत्य भी किए। दो लड़कियाँ और एक महिला भी जबरन श्रम की शिकार थीं, जबकि एक अन्य महिला की हमलावर से जबरन शादी कर दी गई थी।

वाटिकन फीदेस समाचार एजेंसी के अनुसार, दोनों धर्माध्यक्षों ने रविवार, 8 जून को एक प्रेरितिक पत्र लिखा, जिसमें चौंकाने वाली घटनाओं और उसके बाद बदले के नाम पर हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई।

"हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारे देश का दक्षिण-पूर्व, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, किसी भी तरह की हिंसा का दृश्य है, एक ऐसी भूमि जहाँ से लोग भाग रहे हैं, तबाही की भूमि है।"

"हाल के हफ्तों में, हमने मौतों पर शोक व्यक्त किया है: एफएसीए (मध्य अफ्रीकी सशस्त्र बल) के सैनिकों के साथ-साथ नागरिकों की भी।" धर्माध्यक्षों ने आगे कहा, "नागरिकों को गोली मारी गई, घायल किया गया, प्रताड़ित किया गया और पूरी तरह से दंड से मुक्ति के साथ उन्हें मार डाला गया।"

दोनों धर्माध्यक्षों ने ज़ेमियो, मोबोकी और जेमा से भागने के लिए मजबूर हुए हज़ारों नागरिकों को पहचाना, जिनमें हज़ारों लोग कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "हम उन गांवों के बारे में सोचते हैं, जिन पर बमबारी की गई, लूटपाट की गई और आग लगा दी गई।"

इन अत्याचारों को पहचानते हुए, धर्माध्यक्षों ने हिंसा के इस चक्र को समाप्त करने के लिए बातचीत के महत्व पर ज़ोर दिया, काथलिक कलीसिया को तटस्थ आधार के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा, "काथलिक कलीसिया हमेशा इस क्षेत्र में शांति, सुलह और विकास पर चर्चा करने और काम करने के लिए सभी अच्छे इरादों वाले लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार और इच्छुक है।"

मध्य अफ्रीकी धर्माध्यक्षों ने अपने पत्र को यह कहते हुए समाप्त किया, "यह युद्ध का समय नहीं है, बल्कि बातचीत का समय है! यह हिंसा का समय नहीं है, बल्कि सुनने का समय है! यह संदेह, आक्रोश, आरोप और ईर्ष्या का समय नहीं है, बल्कि गरीबों की बात सुनने, शांति के लिए उनकी पुकार सुनने का समय है!"

दोनों धर्माध्यक्षों ने आशा व्यक्त की कि संघर्ष के समाधान से मध्य अफ्रीकी गणराज्य में प्रत्येक व्यक्ति शांति से रह सकेगा, तथा देश ऐसा बन जाएगा जहां कोई भी व्यक्ति जीवन और भविष्य की ओर आशा के साथ देख सकेगा।

