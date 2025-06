'द चॉसन' के कलाकार और क्रू ने वाटिकन में प्रीमियर स्क्रीनिंग की मेजबानी की

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 25 जून 2025 : सोमवार, 23 जून को, द चॉसन टीवी सीरीज़ के कलाकारों और क्रू ने इटली के मतेरा में फिल्मांकन से ब्रेक के दौरान रोम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। कलाकारों में जोनाथन रूमी, जॉर्ज ज़ैंथिस, एलिजाबेथ टैबिश, वैनेसा बेनावेंटे और सीरीज़ के निर्माता डलास जेनकिंस ने पांचवें सीज़न पर चर्चा की और शो की संपूर्णता के लिए इसके मतलब को बताया।

नवीनतम सीज़न के एपिसोड पहले ही अमेरिका में प्रीमियर हो चुके हैं, और द चॉसन वर्तमान में अमेज़ॅन प्राइम वीडियो पर दर्शकों की संख्या के मामले में शीर्ष दस शो में से एक है। इटली के दर्शकों को इस सीज़न के लॉन्च होने के लिए अगले महीने तक इंतज़ार करना होगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कलाकारों और क्रू ने बताया कि यह सीज़न उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पवित्र सप्ताह की घटनाओं सहित प्रमुख बाइबिल के क्षणों को दर्शाया गया है।

अभिनेता जोनाथन रूमी, जिन्होंने येसु की भूमिका निभाई है, के लिए इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना आँखें खोलने वाला और तथ्य और कल्पना का मिश्रण दोनों रहा है। कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने टिप्पणी की कि उन्हें कैसा लगा "वाटिकन में बैठना इस बात का प्रमाण है कि कैसे ईश्वर अधिक लोगों को येसु के पास लाने के इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं।"

शो के निर्माता, डलास जेनकिंस ने भी द चॉसन बनाने में अपने अंतिम लक्ष्य के बारे में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने साझा किया कि एक सफल शो का निर्माण करना उनके लिए बस शुरुआत थी, लेकिन उनका अंतिम मिशन हमेशा दर्शकों को यह बताना रहा है कि येसु वास्तव में कौन हैं। द चॉसन के 30% से अधिक दर्शक ख्रीस्तीय धर्म से खुद को नहीं जोड़ते हैं और जेनकिंस के लिए, उन्हें सुसमाचार की कहानियों से परिचित कराना उनके काम का सबसे बड़ा पुरस्कार है।

जेनकिंस ने बताया कि शो "हमें सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है, और यह केवल गैर-विश्वासियों के लिए नहीं है। हममें से जो लोग आस्तिक हैं, उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है।"

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कलाकारों और क्रू के साथ बातचीत सिर्फ़ नए सीज़न के विवरण से आगे तक फैली। उन्होंने दुनिया भर में बढ़ती अशांति और तनाव के बारे में भी बात की और बताया कि कैसे सुसमाचार संदेश का पालन करने से दुनिया में शांति आ सकती है।

रूमी ने तर्क दिया कि अगर "हम अपनी मानवता में एक-दूसरे से जुड़ने में सक्षम होते, तो दुनिया एक अलग जगह होती।" उन्होंने विश्व नेताओं से आग्रह किया कि वे "दुनिया की समस्याओं को संबोधित करने के तरीके के रूप में येसु का उदाहरण लें।"

सम्मेलन के बाद, कलाकारों ने संत पेत्रस महागिरजाघर के प्रांगण में तस्वीरें लीं और प्रशंसकों से अपने अनुभवों के बारे में बात की। कई लोग कलाकारों को उपहार और कहानियाँ देने के लिए उत्सुक थे कि कैसे शो ने येसु के कार्यों और शिक्षाओं के बारे में उनके अपने दृष्टिकोण को बदल दिया।

बाद में शाम को, कलाकारों और दर्शकों ने वाटिकन के अंदर नए सीज़न के एपिसोड चार की एक विशेष स्क्रीनिंग में भाग लिया। जेनकिंस ने बताया कि उन्होंने इस एपिसोड को इसलिए चुना क्योंकि यह बाइबिल के महत्वपूर्ण क्षणों को दर्शाता है और इसने कलाकारों और क्रू पर भावनात्मक प्रभाव डाला था।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here