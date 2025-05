टाईग्रे में युद्ध महिलाओं की गरिमा का घोर उल्लंघन कर रहा है

टाईग्रे, बृहस्पतिवार, 29 मई 2025 (रेई) : इथियोपिया के टाईग्रे क्षेत्र में चल रहे युद्ध के दौरान महिलाओं की मानवीय गरिमा का हनन जारी है, जिसमें यौन हिंसा को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

लोस्सेरवातोरे रोमानो की ग्रेता जिलियो द्वारा लिखित एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है, सिंजिया कैनेरी, जिन्हें अफ्रीका - दीर्घकालिक परियोजनाओं की श्रेणी में वर्ल्ड प्रेस फोटो इंटरनेशनल फोटो जर्नलिज्म अवार्ड मिला है, ने अपने फोटो रिपोर्ताज "युद्ध के मैदान के रूप में महिलाओं के शरीर" के लिए, इन आवाजहीन महिलाओं द्वारा झेली जानेवाली दैनिक भयावहता को कैद किया है, या कम से कम उसकी एक झलक प्रदान की है।

सुश्री कैनेरी की प्रदर्शनी 8 जून तक रोम के केंद्र स्थित एस्पोसिज़ियोनी भवन में खुली है, तथा इसमें संघर्ष क्षेत्रों में यौन हिंसा की शिकार इरीट्रिया और टाईग्रे की महिलाओं के कष्टदायक अनुभवों का दस्तावेजीकरण किया गया है।

यह युद्ध, जो 2020 के अंत में उत्तरी इथियोपिया में इथियोपियाई संघीय बलों और टाईग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (टीपीएलएफ) के बीच शुरू हुआ था, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली, लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया, अकाल की स्थिति पैदा कर दी और स्थानीय बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया।

इसके विनाशकारी प्रभाव के बावजूद, टाइग्रे संघर्ष को अन्य युद्धों और संघर्षों की तुलना में कम वैश्विक ध्यान मिला है।

कैनेरी की प्रदर्शनी दुनिया को संघर्ष से महिलाओं पर पड़नेवाले दुखद परिणामों की याद दिलाती है, जिनमें से अनगिनत महिलाओं की त्वचा पर हिंसा के निशान हैं, जिसने उनके शरीर को युद्ध के मैदान में बदल दिया है।

फोटोग्राफर ने इसकी निंदा करते हुए कहा, वास्तव में "यौन हिंसा का उपयोग युद्ध के हथियार के रूप में किया जाता है," "व्यवस्थित रूप से और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए।"

फोटोग्राफर ने चेतावनी दी कि इन मानवाधिकार उल्लंघनों को अनदेखा किए जाने का जोखिम है क्योंकि उनकी शायद ही कभी जांच की जाती है और आमतौर पर काफी हद तक कम रिपोर्ट की जाती है। इरीट्रिया और टाइग्रे की महिलाओं के लिए सामुदायिक जीवन बहुत जरूरी है।

माता-पिता या पति द्वारा त्याग दी गई, शरणार्थी शिविरों में रहनेवाली महिलाएँ एक-दूसरे का समर्थन करती हैं - यहाँ तक कि वे अपने साथ हुई हिंसा का भी वर्णन करती हैं।

सुश्री कैनेरी की एक तस्वीर में यह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, जिसमें हाथ कैमरे की ओर बढ़े हुए और कागज के टुकड़े पकड़े हुए हैं।

"महिलाओं ने अपना नाम, हिंसा की जगह, तारीख, क्या हुआ, सब कुछ लिखना शुरू कर दिया," कैनेरी ने याद करते हुए कहा कि वे इसकी रिपोर्ट नहीं कर सकतीं।

उन्होंने कहा, "संस्थाएँ हिंसा से इनकार करती हैं, जो महिलाओं के लिए कलंक बन जाती है। लेकिन वे चाहते हैं कि लोग इस बारे में बात करें कि क्या हुआ। वे इस दर्द को आवाज देना चाहते हैं।"

उन्होंने सुझाव दिया कि कुछ महिलाएँ सुरक्षा के तौर पर सेना में भर्ती होना भी चुनती हैं क्योंकि गांवों में रहने से उन्हें यौन हिंसा का जोखिम रहता है और सीमा पार करने से उनकी जान को खतरा होता है।

उनकी कहानियाँ अत्यधिक पीड़ा को व्यक्त करती हैं, जिसमें फोटोग्राफर को ज़ारा (एक काल्पनिक नाम) की कहानी भी याद है, जिसका उसके घर में तीन सैनिकों ने बलात्कार किया था।

जब वे अंदर गए, तो फोटोग्राफर ने बताया कि आग पर एक बर्तन उबल रहा था, और जब ज़ारा की छोटी बेटी रोने लगी, तो उसे चुप कराने के लिए, सैनिकों में से एक ने उबलते बर्तन को उस पर फेंक दिया, जिससे उसका पेट खराब हो गया।

ज़ारा और उनकी बेटी की तस्वीर लेते हुए कैनेरी ने कहा, "उनके चेहरे ढके हुए हैं, क्योंकि इस तरह की हिंसा के बाद महिलाओं को कलंक का सामना करना पड़ता है।" इसके अलावा, फ़ोटोग्राफ़र को याद है कि उन्होंने माँ से इस बारे में काफी बात की थी कि तस्वीर लेनी है या नहीं, क्योंकि उन्हें बच्चे की पहचान उजागर होने का डर था, लेकिन अंत में हमने यह पोज़ चुना।" उन्होंने कहा कि आज बेटी अमीसी डि एडवा एसोसिएशन की बदौलत एक इतालवी सलेशियन स्कूल में पढ़ती है।

अंत में, टाईग्रे में इन महिलाओं के लिए इस दर्दनाक और कष्टदायक वास्तविकता का सामना करते हुए, सुश्री कैनेरी ने रेखांकित किया कि फोटोग्राफी कभी-कभी परिवर्तन का वाहन बन सकती है, उन्होंने सुझाव दिया कि, "पीड़ा की कहानी हमेशा एक शॉट में समाप्त नहीं होती, बल्कि विकसित हो सकती है और एक नई कहानी बन सकती है।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here