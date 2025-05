थाई बौद्ध विद्वान ने संत पापा लियो 14वें की शांति और एकता के आह्वान पर विचार व्यक्त किया

चैनारोंग मोनथिएन्विचिएनचाई, लीकास न्यूज़

थाईलैंड, सोमवार 19 मई 2025 : पूर्व बौद्ध भिक्षु, विख्यात विद्वान और सामाजिक विकास के लिए थाई अंतरधार्मिक फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. बूनचुए डूजाई ने संत पापा लियो 14वें के चुनाव को दुनिया के लिए एक गहरा प्रतीकात्मक क्षण बताया।

डॉ. बूनचुए ने कहा, " संत पापा लियो 14वें नाम चुनकर, वे कलीसिया की साहसिक सामाजिक शिक्षाओं की ओर लौटने का संकेत देते हैं - हमारे समय के वैश्विक विभाजन को ठीक करने के लिए न्याय, संवाद और एकता पर जोर देते हैं।"

उन्होंने कहा कि नए संत पापा का पहला सार्वजनिक संदेश अंग्रेजी के बजाय इतालवी में था और पेरू में अपने पूर्व समुदाय के लिए स्पेनिश में उनका अभिवादन उनका समावेशी और प्रेरितिक प्राथमिकताओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

डॉ. बूनचुए ने कहा, "उनके पहले शब्द - ला पाचे सिया कॉन तुत्ती वोई! या 'शांति आपके साथ हो!' - काथलिक धर्मविधि की प्रतिध्वनि थे, लेकिन स्पष्ट रूप से संघर्ष से त्रस्त दुनिया में शांति के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में था।" उद्घाटन समारोह के दौरान, संत पापा लियो 14वें ने युद्ध से तबाह हुए क्षेत्रों में शांति के लिए अपनी अपील को दोहराया, जो उनके पूर्ववर्ती संत पापा फ्राँसिस के अंतिम सार्वजनिक शब्दों की प्रतिध्वनि थी।

संत पापा लियो 14वें ने पास्का रविवार को संत पापा फ्राँसिस के अंतिम सार्वजनिक आशीर्वाद का जिक्र करते हुए कहा, "उनकी आवाज आज भी हमारे कानों में गूंजती है - कोमल, लेकिन हमेशा साहस से भरी हुई।" डॉ. बूनचुए, जो बौद्ध बोधिवालय संस्थान के महानिदेशक के रूप में भी काम करते हैं, मई 2018 में इटली के लोपियानो में फोकोलारे मूवमेंट के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में संत पापा फ्राँसिस के साथ अपनी व्यक्तिगत मुलाकात को याद किया। उन्होंने कहा, "यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला, जो बहुत विनम्र था और जिसने संवाद, प्रेम और स्वीकृति के मूल्यों को अपनाते हुए अपने परमाध्यक्षीय पद को सरलता और शालीनता से जिया।" डॉ. बूनचुए ने दोनों परमाध्यक्षों की जीवन शैलियों पर विचार किया। उन्होंने कहा, "वे स्पष्ट रूप से संत पापा फ्राँसिस के पदचिन्हों पर चल रहे हैं, फिर भी वे अपना खुद का रास्ता भी बना रहे हैं - परंपरा का सम्मान करते हुए बदलाव को अपना रहे हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि एक नया संत पापा न केवल निरंतरता लाता है, बल्कि एक नई दिशा भी लाता है।"

संत पापा लियो 14वें ने परमाध्यक्ष बनने के एक सप्ताह से भी कम समय में ही डॉ. बूनचुए पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी है। उन्होंने कहा, "मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात यह है कि वह सहानुभूतिपूर्वक सुनने की क्षमता रखते हैं - यहाँ तक कि उनसे असहमत लोगों की भी - और समझ और एकता की तलाश करते हैं।" "वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में दुनिया में शांति और कलीसिया के भीतर सद्भाव चाहते हैं।"

यह लेख मूल रूप से https://www.licas.news/ पर प्रकाशित हुआ था। सभी अधिकार सुरक्षित हैं। तीसरे पक्ष द्वारा अनधिकृत पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here