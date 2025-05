पोर्ट सूडान पर हमले मानवीय आपदा के बीच युद्ध भड़कने की आशंका

वाटिकन न्यूज़

पोर्ट सूडान, बुधवार 7 मई 2025 : लगातार तीसरे दिन, सूडान के मुख्य समुद्री बंदरगाह पोर्ट सूडान में कई विस्फोटों की आवाज़ें सुनी गईं और भीषण आग लग गई, जहाँ दो साल के युद्ध के दौरान सैकड़ों हज़ारों विस्थापित लोगों ने शरण ली है।

मंगलवार को आरएफएस द्वारा किए गए ड्रोन हमलों में कथित तौर पर ईंधन डिपो सहित कई स्थानों को निशाना बनाया गया। एक होटल और सूडान के मुख्य बिजली सबस्टेशन पर भी हमला किया गया, जिससे पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया।

रिपोर्टर ने बताया कि नागरिकों को हवाई अड्डे और होटल से निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि उनमें से कई लोग घबराए हुए हैं क्योंकि वे शहर के अन्य हिस्सों में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं जो संघर्ष से विस्थापित सैकड़ों हज़ारों लोगों के लिए सुरक्षित आश्रय बन गए हैं।

सूडान की सेना और आरएसएफ के बीच युद्ध ने दुनिया का सबसे खराब मानवीय संकट पैदा कर दिया है, पोर्ट सूडान पर इन नवीनतम हमलों से यह संकट और भी बदतर हो सकता है, जहां संयुक्त राष्ट्र और अन्य सहायता एजेंसियों के साथ-साथ सेना से जुड़े सरकारी मंत्रालयों ने मुख्यालय स्थापित किए हैं।

रविवार को शुरू हुए लाल सागर के तटीय शहर पर हमले लड़ाई में तेज वृद्धि को दर्शाते हैं, क्योंकि इस सप्ताह तक पोर्ट सूडान जमीनी या हवाई हमलों से अछूता रहा था।

सेना और आरएसएफ के बीच युद्ध अप्रैल 2023 में तब शुरू हुआ जब नागरिक सरकार में बदलाव को लेकर विवाद ने दोनों पक्षों के बीच सत्ता संघर्ष को जन्म दिया।

इस संघर्ष ने सूडान में 12 मिलियन से अधिक लोगों को विस्थापित कर दिया है और आधी आबादी को तीव्र भूखमरी में धकेल दिया है।

(स्रोत: रॉयटर्स और अन्य समाचार एजेंसियां)

