इस्तांबुल पहली प्रत्यक्ष यूक्रेन-रूस शांति वार्ता की मेजबानी कर रहा है

इस्तांबुल, शुक्रवार 16 मई 2025 : क्रेमलिन ने गुरुवार को पुष्टि की कि राष्ट्रपति पुतिन की इस्तांबुल जाने की कोई योजना नहीं है, जहां रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों के बीच अभूतपूर्व सीधी वार्ता होने वाली है।

टेलीग्राम पर एक पोस्ट में, रूस के शीर्ष वार्ताकार, व्लादिमीर मेडिंस्की, जो इस्तांबुल में हैं, ने कहा कि मास्को का लक्ष्य "संघर्ष की जड़ों को खत्म करके दीर्घकालिक और स्थायी शांति" स्थापित करना है।

लेकिन पश्चिमी नेताओं ने इस्तांबुल में एक जूनियर प्रतिनिधिमंडल भेजने के रूस के फैसले की आलोचना की है, जबकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की का कहना है कि उन्हें आधिकारिक तौर पर इस बारे में सूचित नहीं किया गया था कि रूसी पक्ष से कौन भाग ले रहा था और उन्होंने रूसी प्रतिनिधिमंडल को "फर्जी" बताया।

इस बीच, अंकारा में, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपने तुर्की समकक्ष, राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात की, जबकि दक्षिणी तुर्की प्रांत अंताल्या में एक अनौपचारिक नाटो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई।

विश्लेषकों का कहना है कि पुतिन की अनुपस्थिति ने शांति प्रयासों में सफलता की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है, जिसे हाल के महीनों में ट्रम्प प्रशासन और पश्चिमी यूरोपीय नेताओं द्वारा बढ़ावा दिया गया था।

इसने रूस पर तीव्र अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की संभावना को भी बढ़ा दिया है, जिसकी धमकी पश्चिम द्वारा दी गई है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इस युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों सैनिक और 12,000 से अधिक यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं, तथा लगभग 1,000 किलोमीटर की अग्रिम पंक्ति में यह युद्ध जारी है, जहां कथित तौर पर रूसी सेनाएं एक नए सैन्य हमले की तैयारी कर रही हैं।

यूक्रेन के पांच पूर्वी क्षेत्रों के अधिकारियों के अनुसार, जहां रूस की सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, पिछले दिन कम से कम पांच नागरिक मारे गए और 29 घायल हो गए।

वर्तमान कूटनीतिक प्रयास सप्ताहांत में शुरू हुए जब यूरोपीय नेताओं ने कीव में ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और क्रेमलिन से शांति की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए पूर्ण, बिना शर्त 30-दिवसीय युद्धविराम पर सहमत होने का आग्रह किया। बाद में पुतिन ने इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत का प्रस्ताव देकर जवाब दिया, जिस पर ज़ेलेंस्की जोर देते हैं कि दोनों नेताओं के बीच आमने-सामने बातचीत होनी चाहिए।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी राय व्यक्त की कि जब तक वह खुद पुतिन से नहीं मिलते, तब तक कोई सफलता नहीं मिलेगी और संकेत दिया कि यदि उचित हो तो तुर्की की यात्रा अभी भी मेज पर हो सकती है।

