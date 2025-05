शिरीन अबू अकलेह और न्याय की तलाश

वाटिकन समाचार

फिलिस्तीन, शुक्रवार 16 मई 2025 : तीन साल पहले, फिलिस्तीनी-अमेरिकी पत्रकार शिरीन अबू अकलेह - जो पूरे अरब जगत में वेस्ट बैंक से अपनी रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती थी - को जेनिन शरणार्थी शिविर पर इजरायली छापे के दौरान सिर के पीछे गोली मार दी गई थी।

आज तक, उनकी हत्या के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। शुरू में, इजरायल ने उनकी मौत में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया, यह दावा करते हुए कि शिरीन अबू अकलेह को फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने गलती से गोली मार दी थी।

चार महीने बाद, आईडीएफ ने अंततः स्वीकार किया कि उसके अपने सैनिकों में से एक लगभग निश्चित रूप से जिम्मेदार था, लेकिन इस बात से इनकार किया कि पत्रकार को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। हत्या में इजरायल की जांच का विवरण कभी सार्वजनिक नहीं किया गया और अधिकारियों ने कहा कि इजरायली अधिकारियों के सहयोग की कमी के कारण अमेरिकी जांच अनिर्णायक थी।

अल जजीरा की पत्रकार और काथलिक, अबू अकलेह वेस्ट बैंक से रिपोर्टिंग करने वाली कुछ महिला फिलिस्तीनी पत्रकारों में से एक थीं और "फिलिस्तीनी लोगों के दिलों में जगह बनाई थी।" उनके भाई एंटोन ने वाटिकन मीडिया को बताया, "वह फिलिस्तीन की आवाज़ थीं, पवित्र भूमि के उत्पीड़ित लोगों की आवाज़ थीं।"

अपनी बहन की मृत्यु की तीन साल की सालगिरह पर रॉबर्टो चितेरा के साथ 11 मई को एक साक्षात्कार में एंटोन अबू अकलेह ने जोर देकर कहा कि उनका परिवार "[इज़रायली] पक्ष से किसी भी जांच को स्वीकार नहीं करेगा।"

जब उसकी हत्या की गई, तब अबू अकलेह ने एक नीली बुलेटप्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिस पर स्पष्ट रूप से 'प्रेस' शब्द लिखा हुआ था। अंतोनन ने कहा, इज़राइली सेना ने उनकी बहन को "निशाना बनाया": "वे ही हैं जिन्होंने शिरीन को निशाना बनाया, वे ही हैं जिन्होंने उसे मारा।" अबू अकलेह ने जोर देकर कहा, "तीन साल बाद भी उन्होंने हमें कोई तथ्य या जांच नहीं दी है।"

उनकी बहन, जन्म से फ़िलिस्तीनी, अमेरिकी नागरिक थी और अबू अकलेह ने अमेरिकी न्याय विभाग की चल रही जांच की ओर इशारा किया, जिससे उन्हें उम्मीद है कि "जिम्मेदार लोगों की पहचान होगी और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।" उन्होंने जोर देकर कहा, "लेकिन अब तीन साल हो गए हैं।" "इसमें बहुत समय लग रहा है।"

अबू अकलेह ने स्वतंत्र मीडिया आउटलेट ज़ेटियो द्वारा जारी एक नई डॉक्यूमेंट्री की ओर इशारा किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इज़रायली सैनिक उनकी बहन के चेहरे की तस्वीरों का इस्तेमाल निशाना बनाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने इज़रायली सेना के भीतर “दंड से मुक्ति के माहौल” और “जवाबदेही के अभाव” की भी निंदा की, जिसका अर्थ है कि उनकी बहन की मौत एक अलग मामला नहीं रह गया है।

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार, 2023 में युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा में लगभग 200 पत्रकार मारे गए हैं - ऐसी स्थिति जिसे संगठन “नरसंहार” के रूप में वर्णित करता है।

सोमवार को, परमाध्यक्ष के रूप में अपने चुनाव के बाद अपने पहले सार्वजनिक मुलाकात में, संत पापा लियो 14वें ने ऐसे पत्रकारों के “साहस” का अभिनंदन सलाम किया। उन्होंने कहा कि वे अपने काम के लिए मारे गए या जेल गए पत्रकारों के साथ “कलीसिया की एकजुटता को दोहराना” चाहते थे।

संत पापा लियो ने कहा, "वे लोगों की गरिमा, न्याय और सूचना प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं, क्योंकि केवल सूचना प्राप्त व्यक्ति ही स्वतंत्र चुनाव कर सकते हैं।"

