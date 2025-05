मध्य पूर्व, यूरोपीय संघ गाजा की स्थिति के लिए इज़राइल के साथ समझौते की समीक्षा करता है

वाटिकन न्यूज

गाजा पट्टी, बुधवार 21 मई 2025 : "इजरायल जिस जटिल वास्तविकता का सामना कर रहा है, उसकी पूरी तरह से समझ न होना और यही बात हमास को अपनी बात पर अड़े रहने के लिए प्रेरित करती है”: यह यूरोपीय संघ की आलोचना पर इजरायल की तीखी प्रतिक्रिया है, जो गाजा की स्थिति के कारण इजरायल के साथ अपने सहयोग समझौते की समीक्षा शुरू करने वाला है। 2000 में हस्ताक्षरित यह समझौता मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के सम्मान के लिए पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बांधता है, जिसका, समीक्षा को बढ़ावा देने वाले 17 यूरोपीय देशों के अनुसार, इजरायल ने 11 सप्ताह तक पट्टी में सहायता को रोककर उल्लंघन किया है। पिछले सोमवार को सहायता से भरे पांच ट्रकों को प्रवेश करने की अनुमति दी गई, जिन्हें “बिल्कुल अपर्याप्त उपाय” माना जा रहा है।

यह प्रस्ताव ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीथ स्टारमर द्वारा यूरोपीय संघ को सुझाया गया था, जिन्होंने गाजा में युद्ध को “पूरी तरह से असंगत” करार दिया और दोहराया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय “गाजा के लोगों को भूखा नहीं रहने दे सकता”, पश्चिमी तट के सबसे कट्टरपंथी बसने वालों पर प्रतिबंधों की घोषणा करके ब्रेक्सिट के बाद इजरायल के साथ मुक्त व्यापार समझौते को रोक दिया। इजरायल के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया थी, “अगर ब्रिटिश सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है, तो यह उसका फैसला है।”

