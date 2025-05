अमेरिका ने की घोषणा : “गाज़ा के लिए युद्धविराम निकट है, हमास की प्रतिक्रिया का इंतज़ार है”

वाटिकन न्यूज

गाजा, शनिवार 31 मई 2025 : संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को लगता है कि गाजा के लिए युद्धविराम समझौतों पर आज, शनिवार 31 मई या कल तक कोई महत्वपूर्ण मोड़ आ सकता है, क्योंकि हाल ही में पार्टियों के सामने रखे गए प्रस्ताव को इजरायल ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन हमास ने अभी तक इस पर कोई सहमति नहीं दी है, क्योंकि इसे अस्पष्ट माना जाता है और इसमें स्थायी युद्धविराम की गारंटी नहीं है। पिछले कुछ घंटों में इजरायल की ओर से एक झिझक ने अल्टीमेटम दिया है: "विटकॉफ योजना को स्वीकार करो या हम तुम्हें खत्म कर देंगे।"

इसकी पृष्ठभूमि में इजरायल सरकार और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इम्मानुएल मैक्रोन के बीच टकराव है, जो फिलिस्तीन राज्य की मान्यता पर जोर देते हैं, जिसे न केवल "नैतिक कर्तव्य" के रूप में देखा जाता है, बल्कि एक "राजनीतिक आवश्यकता" भी है। एलीसी के प्रमुख ने कहा, "यदि फिलिस्तीन पश्चिम पट्टी को "छोड़ देता है" और इजरायल को वह करने देता है जो वह चाहता है तो यह बाकी दुनिया के साथ अपनी सारी विश्वसनीयता खो देगा।" इस स्थिति को नेतन्याहू सरकार इजरायल के खिलाफ "धर्मयुद्ध" के रूप में देखती है, जिसमें इजरायल के विदेश मंत्री कैट्ज ने अपनी चुनौती शुरू की: "हम पश्चिमी तट पर भी एक यहूदी राज्य का निर्माण करेंगे।" लेकिन इजरायली कार्यकारिणी के लिए समर्थन जारी रखने पर जर्मनी भी झिझकता है, जर्मन विदेश मंत्री जोहान वेडफुल द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार, गाजा में मानवीय स्थिति के आकलन के आधार पर इजरायल को हथियारों की नई आपूर्ति को मंजूरी देने या न देने का फैसला करेगा।

इज़राइली सैन्य अभियानों की तीव्र निरंतरता ने आज तड़के कम से कम चार लोगों की जान ले ली है: अरब प्रसारक अल जज़ीरा ने बताया कि एक छापे में, गाजा शहर के उत्तर में स्थित शाती क्षेत्र में विस्थापित लोगों की मेजबानी करने वाले एक तम्बू को निशाना बनाया गया।

इस बीच, आवश्यक वस्तुओं के वितरण की बहाली के बावजूद, आबादी की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है: इज़राइल ने कल मानवीय सहायता से भरे 76 ट्रकों के क्षेत्र में प्रवेश की घोषणा की। लेकिन कल पट्टी में एक और लूटपाट का दिन भी था, जिसमें डेयर एल-बलाह में एक फील्ड अस्पताल से चिकित्सा आपूर्ति की चोरी हुई। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी निंदा की, यह रेखांकित करते हुए कि यह छापा "सशस्त्र व्यक्तियों" के एक समूह द्वारा किया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, पिछले अभियानों की तुलना में बहुत अधिक संगठित अभियान प्रतीत होता है।

इस बीच, इजरायल ने शीर्ष सऊदी राजनयिक के नेतृत्व में मध्य पूर्वी विदेश मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल को रोकने का फैसला किया है, जिससे उन्हें अगले रविवार को वेस्ट बैंक की ऐतिहासिक यात्रा करने से रोका जा सके, एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इजरायल को पुष्टि की। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, जॉर्डन, कतर और तुर्की के विदेश मंत्रियों को रामल्लाह में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिलने का कार्यक्रम था। इजरायली अधिकारी ने इस निर्णय की व्याख्या करते हुए संकेत दिया कि बैठक का उद्देश्य "फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण को बढ़ावा देना" था।

