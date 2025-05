इस्राएल ने नए सैन्य हमले के बीच गज़ा की नाकाबंदी हटाई

वाटिकन न्यूज

गज़ा, मंगलवार, 20 मई 2025 (रेई) : इस्राएल ने घोषणा की है कि वह 10 सप्ताह की नाकाबंदी के बाद गज़ा में बुनियादी खाद्य आपूर्ति की अनुमति देगा, जिसका उद्देश्य घेरे हुए फिलिस्तीनी क्षेत्र में अकाल को रोकना है।

इससे पहले सोमवार को, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इस्राएल "पूरे गज़ा पट्टी पर नियंत्रण लेगा", क्योंकि सेना ने हमास के खिलाफ एक नया आक्रमण शुरू किया है, जिसका कोड नाम "गिदोन का रथ" है।

इस्राएल पर नाकाबंदी हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था, जिसने खाद्य, ईंधन और चिकित्सा आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। संयुक्त राष्ट्र और मानवीय सहायता दलों ने गाजा के 2.1 मिलियन निवासियों में गंभीर कुपोषण की चेतावनी दी है। एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण ने मई की शुरुआत में रिपोर्ट दी थी कि गाजा की लगभग 93 प्रतिशत आबादी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है, जिसके कारण संकट अब तबाही के स्तर तक पहुँच गया है।

हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में कम से कम 67 लोग मारे गए और 361 घायल हुए।

उत्तरी गजा में तीन पब्लिक अस्पताल अब सेवा देने के लायक नहीं हैं जबकि बेत लाहिया में इंडोनेशियाई अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने बताया कि इस्राएली टैंकों ने अस्पताल को घेर लिया है। इस्राएल ने कहा कि अस्पताल के पास हमास के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया, लेकिन गवाहों ने हमले से पहले किसी चेतावनी या निकासी आदेश की सूचना नहीं दी।

इस बीच, नेतन्याहू के कार्यालय ने पुष्टि की है कि एक इस्राएली वार्ता दल दोहा में हमास के साथ बंधकों की रिहाई के समझौते के संबंध में अप्रत्यक्ष वार्ता में लगा है, जिसमें गज़ा संघर्ष का संभावित अंत भी शामिल हो सकता है।

इस्राएली अनुमान के अनुसार, 2023 में दक्षिणी इस्राएल पर हमले के दौरान हमास द्वारा बंधक बनाए गए 251 लोगों में से 58 गजा में ही हैं। माना जा रहा है कि उनमें से 20 जीवित हैं।

18 मार्च को इस्राएल द्वारा सैन्य अभियान पुनः शुरू करने के बाद से अब तक 3,193 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 8,993 घायल हुए हैं, जिससे संघर्ष शुरू होने के बाद से गज़ा में मरनेवालों की कुल संख्या 53,339 हो गई है।

