पवित्र भूमि त्रासदियों के बाद शांति के लिए मित्रता और प्रतिबद्धता

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार 31 मई 2025 : "मैंने माफ़ी का विकल्प चुना, इसलिए नहीं कि वह व्यक्ति इसके लायक था, बल्कि इसलिए कि यह मेरा विकल्प है और मैं आज़ाद होना चाहता हूँ।" वाटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में, फिलिस्तीनी अमेरिकी अज़ीज़ अबू सारा, जो येरूसालेम में पले-बढ़े, ने यह बयान दिया, जब उन्होंने उस पल को याद किया जब उनके भाई को 18 साल की उम्र में गिरफ़्तार किया गया था, जब अज़ीज़ सिर्फ़ दस साल के थे, उन्हें यातनाएँ दी गईं और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।

अज़ीज़ को उस छोटी सी उम्र से याद है, कि कैसे उन्हें कड़वाहट, गुस्सा और बदला लेने की ज़रूरत महसूस हुई, जब तक कि कुछ बदल नहीं गया। "आखिरकार मुझे यह समझने में आठ साल लग गए कि हर बार जब आप बदला लेते हैं, तो आप नफ़रत को चुनते हैं, आप उस व्यक्ति के गुलाम बन रहे हैं जिसने मेरे भाई को मार डाला। मैं उस व्यक्ति का गुलाम बन रहा था।"

इस प्रकार, अज़ीज़ ने अपने भाई की मौत को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देने का फ़ैसला किया, बल्कि शांति के लिए काम करने का फ़ैसला किया। वे इज़राइली माओज़ इनोन के साथ कर रहे हैं, जिनकी कहानी भी उतनी ही नाटकीय है, जिन्होंने 7 अक्टूबर को अपने माता-पिता और कई बचपन के दोस्तों को खो दिया।

दो व्यक्ति, जो पर्यटन पेशेवर हैं, तथा शांति की दिशा में काम करने वाले संगठन इंटरएक्ट के सह-अध्यक्ष हैं, कहते हैं कि अब वे न केवल साझेदार हैं, बल्कि मित्र भी हैं।

इसके अलावा, वाटिकन रेडियो के स्टूडियो 9 में एक साक्षात्कार में, उन्होंने अपनी यात्रा को याद किया, तथा 2030 तक क्षेत्र में शांति प्राप्त करने तथा येरुसालेम में आगामी पहल के लक्ष्य के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं।

पवित्र भूमि के संरक्षक फादर इब्राहिम फाल्टास भी स्टूडियो में चर्चा में शामिल हुए। उन्होंने पवित्र भूमि में शांति के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है, तथा अनेक परियोजनाएं चलाई हैं।

बातचीत के दौरान, अज़ीज़ और माओज़ ने बताया कि पवित्र भूमि में हुई भयावहता के उनके व्यक्तिगत अनुभवों ने उन्हें किस तरह आकार दिया और एक विशेष तरीके से, उन्होंने शुक्रवार 30 मई की सुबह संत पापा लियो 14वें के साथ अपनी मुलाकात को याद किया, जो पिछले साल संत पापा फ्राँसिस के साथ हुई थी।

शुक्रवार 30 मई की सुबह संत पापा लियो 14वें ने इतालवी शहर वेरोना में 2024 के "शांति के अखाड़े" में भाग लेने वाले संघों और आंदोलनों के 300 से अधिक प्रतिनिधियों से मुलाकात की। वाटिकन में हुई यह मुलाकात पिछले साल के आयोजन में संत पापा फ्राँसिस की भागीदारी के बदले में "वापसी यात्रा" को चिह्नित करती है।

अज़ीज़ ने माफ़ी मांगने के बाद, याद किया कि कैसे उन्होंने इज़राइलियों के साथ काम करना शुरू किया, उन्होंने कहा, "अगर हम समानता, न्याय, शांति और साथ मिलकर काम करने के समान मूल्यों पर सहमत हैं, तो हम विपरीत पक्षों में नहीं हैं। अगर हम उन मूल्यों पर सहमत हैं, तो हम दुश्मन नहीं हैं।"

माओज़ ने अपनी कहानी बताई कि वह गाजा सीमा से सिर्फ़ एक मील दूर एक यहूदी इज़राइली समुदाय में एक छोटे से किबुत्ज़ में पैदा हुआ था और फिर 7 अक्टूबर की उस दुखद तारीख़ को उसके माता-पिता भयानक हमलों में मारे गए।

फिर भी, माओज़ को बाद में, अपने दुख के बावजूद, एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया, जहाँ, खुद के और उसके साथ रोती हुई मानवता के अपार आँसुओं के बीच, कुछ अविश्वसनीय हुआ।

"हमारे आँसुओं ने घावों को भर दिया, हमारी जली हुई त्वचा को ठीक कर दिया और हमें ठीक कर दिया। और हम रोते रहे और रोते रहे, और हमारे आँसू ज़मीन पर गिर गए। और हमारे आँसुओं ने फ़िलिस्तीनियों और इज़राइल के बीच सदियों से चले आ रहे संघर्ष के खून को धोना शुरू कर दिया और हमारे आँसुओं ने ज़मीन को शुद्ध किया, और फिर मैं शांति और सुलह का रास्ता देख सका।"

बाद में उन्होंने अज़ीज़ के साथ दोस्ती की और कहा, "हम सिर्फ़ भागीदार नहीं हैं, बल्कि हम भाई हैं। हम भाई हैं और साथ मिलकर न्याय और शांति की तलाश कर रहे हैं।"

फिर भी, जो बात अज़ीज़ नहीं भूल सकता वह यह है कि "जब हमने पहली बार बात की थी, तो उसका पहला वाक्य था, मैं सिर्फ़ अपने माता-पिता के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं गाजा में बच्चों के लिए भी रो रहा हूँ," उन्होंने कहा, "मेरे लिए, यह बहुत प्रभावशाली है, किसी के लिए इतना दर्द सहना और दूसरों के दर्द के बारे में सोचना, जो शायद ही ऐसा ज़्यादातर लोग करते हैं।"

अज़ीज़ ने कहा, उस पल मुझे एहसास हुआ कि हमें साथ मिलकर बहुत कुछ करना है। आज हमें इसकी ज़रूरत है, ख़ासकर, जब व्यापक रूप से "सहानुभूति, समझ और देखभाल की कमी" है, जहाँ "हम अपना दर्द देखते हैं," लेकिन अक्सर "हम दूसरों का दर्द नहीं देखते।" "और माओज," उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया, "गाजा में क्या हो रहा है, यह देखने में सक्षम था, इससे पहले कि इज़राइली पक्ष में कोई और यह देख पाता कि गाजा में क्या हो रहा है।"

माओज़ ने आगे जॉर्डन से भूमध्य सागर तक 2030 तक शांति प्राप्त करने की अपनी योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "यह हमारा मिशन है। हमारे पास इसे कैसे संभव बनाया जाए, इसके लिए पाँच-चरणीय योजना है।"

पहला : "हमें शांति के बारे में एक साथ सपने देखने चाहिए।"

दूसरा : हमें न्याय, क्षमा, सुलह, सुरक्षा और संरक्षा के अपने साझा मूल्यों का अभ्यास करना चाहिए।

तीसरा : "हमें शांति के लिए सुरक्षित रूप से गठबंधन बनाना चाहिए" - यही कारण है कि, उन्होंने कहा, शांति आंदोलन के लिए वाटिकन रेडियो और वाटिकन समाचार का समर्थन इतना महत्वपूर्ण है।

चौथा : उन दोनों ने 2030 तक एक साथ मिलकर एक रोड मैप तैयार किया है, और पाँचवाँ : वे पहले से ही रोड मैप को लागू कर रहे हैं।

8-9 मई को येरुसालेम में आयोजित जन शांति शिखर सम्मेलन में शांति के लिए उनके काम को याद करते हुए उन्होंने कहा, "हम येरुसालेम शहर में 8,000 से ज़्यादा इज़रायली और फ़िलिस्तीनी लोग इकट्ठा हुए, जो मूल रूप से गाजा और पश्चिमी तट में हो रही तबाही और भयावहता के लिए रो रहे थे; बंधकों और कैदियों, फ़िलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे थे और हमारे बीच एक नई वास्तविकता, एक साझा भविष्य की कल्पना और निर्माण कर रहे थे।" इस संदर्भ में, अज़ीज़ ने कहा, "जितना ज़्यादा हम इंतज़ार करेंगे, चीज़ें हमेशा बदतर होती जाएँगी।" वे अक्सर राजनेताओं द्वारा रखे जाने वाले इस दृष्टिकोण से असहमत थे कि कोई "संघर्ष का प्रबंधन" कर सकता है और किसी तरह इसे "स्थिर" किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि "जब आपके पास हमारे जैसी स्थिति होती है, जहाँ कब्ज़ा होता है, अन्याय होता है, एक प्रणालीगत अन्याय होता है, तो यह एक जैसा नहीं रहता।"

"यही कारण है कि हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं," माओज़ ने कहा, क्योंकि "अन्यथा, "हमारे अपने बच्चे और पोते-पोतियों हमारी निंदा करेंगे।" "यह अस्वीकार्य है," उन्होंने कहा। इस दृढ़ विश्वास के साथ, वे परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत शांति के लिए एक विशाल मार्च से हो रही है।

"माओज़ और मैं दोनों ही ‘इंटरएक्ट’ नामक एक संगठन चलाते हैं, और 21 सितंबर को, हम पूर्वी येरूसालेम और पश्चिमी येरूसालेम से जुलूस करने के लिए संगठनों के एक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर बीच में मिल सकें," और ठोस रूप से, "केवल एक प्रतीक के रूप में नहीं।"

उन्होंने याद किया कि 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, जिसकी स्थापना 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। दो दशक बाद, 2001 में, महासभा ने सर्वसम्मति से इस दिन को अहिंसा और युद्धविराम की अवधि के रूप में नामित करने के लिए मतदान किया।

अजीज ने रेखांकित किया कि इस ठोस प्रयास द्वारा हमारा "यह कहना हैं कि सरकारों द्वारा हमारे बीच जो विभाजन पैदा किया गया है, उसे समाप्त करने की आवश्यकता है" और "हम चाहते हैं कि हजारों लोग हमारे साथ मार्च करें, न कि केवल इजरायल और फिलिस्तीनी। हम चाहते हैं कि यहां सुनने वाले सभी लोग सितंबर में येरुसालेम आएं।"

और निश्चित रूप से, अजीज और माओज ने संत पापा के साथ अपनी मुलाकातों को स्नेहपूर्वक याद किया। संवाद और संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए संत पापा फ्रांसिस के शब्दों को याद करते हुए, माओज ने कहा, "मेरे लिए संत पापा फ्राँसिस एक पैगंबर थे और अब संत पापा लियो 14वें के नेतृत्व, मार्गदर्शन और समर्थन के साथ हम वादा किए गए देश में प्रवेश करने जा रहे हैं और हम पवित्र भूमि में शांति लाने जा रहे हैं।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here