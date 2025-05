भारत-पाकिस्तान संघर्ष तीव्र टकराव में बदल गया

वाटिकन न्यूज़

नई दिल्ली, बुधवार 7 मई 2025 : परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बुधवार को नाटकीय रूप से बढ़ गया, जो पिछले दो दशकों में सबसे गंभीर सैन्य टकराव था।

भारतीय अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकवादी समूहों जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े नौ आतंकवादी बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाया गया, इस कदम का भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने "पूर्व-निवारक और एहतियाती" के रूप में बचाव किया।

भारत का दावा है कि शिविरों का इस्तेमाल भर्ती, विचारधारा और अभियान शुरू करने के लिए किया गया था। पाकिस्तान ने इस दावे को खारिज कर दिया है और भारत पर "युद्ध की खुली कार्रवाई" करने का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि मस्जिदों सहित छह नागरिक स्थलों पर हमला किया गया।

पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में पांच भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया, इस दावे की पुष्टि नई दिल्ली ने नहीं की है।

सीमा पार भारी गोलाबारी और गोलीबारी हुई और दोनों पक्षों में नागरिक हताहत हुए हैं - भारतीय कश्मीर में 10 लोग मारे गए और 48 घायल हुए, और पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्रों में छह लोग मारे गए।

भारत द्वारा “ऑपरेशन सिंदूर” नामक अभियान पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से आगे मुख्य भूमि पाकिस्तान के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हमला करने के लिए जाना जाता है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद से अब तक देखा गया एक दुर्लभ और आक्रामक हमला है।

वैश्विक समुदाय ने चिंता के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हिंसा को “शर्मनाक” बताया और तेजी से तनाव कम करने का आह्वान किया। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दोनों पक्षों से खुले संचार चैनल बनाए रखने का आग्रह किया।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस, चीन और रूस के नेताओं ने भी संयम बरतने की अपील की। तनाव बढ़ने के साथ, दोनों देशों ने कश्मीर पर अपनी ऐतिहासिक शिकायतों और कड़े रुख का हवाला दिया है, एक विवादित क्षेत्र जिसने 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के बाद से कई युद्धों और अनगिनत झड़पों को हवा दी है। 2003 का युद्धविराम, जिसकी 2021 में फिर से पुष्टि की गई, अब खतरे में है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here