बुर्किना फासो के राष्ट्रपति को पोप के नाम से फेक संदेश भेजा गया

"महामहिम राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे, बुर्किना फासो के संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति, अफ्रीकी धरती के पुत्र, अपने लोगों के रक्षक, बुद्धि, साहस और सच्चाई के माध्यम से आपके लिए अनुग्रह और शांति बढ़े।"

इस प्रकार पोप के नाम पर कृत्रिम बुद्धिमता से निर्मित एक कथित अंग्रेजी भाषा का संदेश शुरू होता है।

यूट्यूब पर “पैन अफ्रीकन ड्रीम्स” नामक अकाउंट पर लगभग 36 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया गया, जिसे सोमवार 12 मई को पत्रकारों के साथ पोप लियो 14वें की मुलाकात के फुटेज का प्रयोग करके बनाया गया था।

एक “मॉर्फिंग” तकनीक का इस्तेमाल किया गया है - यानी, तस्वीर को इस तरह से बदलना कि होठों की हरकतें AI द्वारा उत्पन्न शब्दों से मेल खाएँ।

नकली वीडियो का शीर्षक है “पोप लियो 14वें ने कैप्टन इब्राहिम ट्रैरे को जवाब दिया – एक सत्य, न्याय और सुलह का संदेश।”

दर्शकों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि नए पोप ने बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे को उनके पत्र के जवाब में एक पूरा सार्वजनिक भाषण दिया, और वीडियो में पोप लियो को यह कहते हुए दिखाया गया है: "मैंने आपके शब्दों को एक बार नहीं, बल्कि कई बार पढ़ा है, और प्रत्येक बार पढ़ना पिछले वाले से अधिक गहरा रहा है, क्योंकि आपकी आवाज़ में मैंने न केवल एक राष्ट्रपति का गुस्सा सुना है, बल्कि परित्याग और शोषण के दोहरे प्रहार से लंबे समय से घायल एक महाद्वीप की न्यायपूर्ण पुकार भी सुनी है।"

यह वीडियो 15 मई को बीबीसी न्यूज़ द्वारा कवर किए गए फेक न्यूज की श्रृंखला का हिस्सा है

(https://www.bbc.com/afrique/articles/c3rpw8n0zvxo), और इसे यूट्यूब अकाउंट “Nou se Legliz” द्वारा थोड़े छोटे, निम्न-गुणवत्ता वाले संस्करण में पुनः पोस्ट किया गया।

यह ध्यान देने योग्य है कि पोप की छवि दोहराई गई है, तथा पोप लियो ने पूरे संदेश में कागज की वही दो शीटें पकड़ी हुई हैं।

याद रहे कि विभिन्न सोशल मीडिया पर नए पोप के नाम से लिखे गए दस्तावेजों का स्रोत बताए बिना प्रसार हो रहा है, जबकि पोप लियो 14वें के सभी भाषणों, संबोधनों और दस्तावेजों को vatican.va पर पूर्ण रूप से देखा जा सकता है।

उनकी गतिविधियों और वीडियो संदेशों की खबरें वास्तविक समय में वाटिकन समाचार पोर्टल vaticannews.va पर, कई भाषाओं में, साथ ही वाटिकन के समाचार पत्र वेबसाइट L’Osservatore Romano पर osservatoreromano.va पर भी उपलब्ध हैं।

