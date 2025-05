कारितास डीआरसी ने विनाशकारी बाढ़ के बाद पर्यावरण की देखभाल का आह्वान किया

वाटिकन न्यूज

दक्षिण कीवू, बुधवार 14 मई 2025 : कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी भाग में भारी बाढ़ के कारण 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, 50 अन्य लापता हैं और कम से कम 28 लोग घायल हुए हैं। मूसलाधार बारिश के कारण कसाबा नदी उफान पर आ गई और तांगानिका झील के आस-पास के कई गाँव बह गए।

एक क्षेत्रीय प्रशासक ने पुष्टि की कि पीड़ितों में ज़्यादातर बच्चे और बुज़ुर्ग थे। उन्होंने बारिश के पानी को "भारी भौतिक क्षति" का कारण बताया।

क्रुक्स के साथ एक साक्षात्कार में, कारितास बुटेम्बो-बेनी के संचार निदेशक एली म्बुलेघेटी ने समुदायों पर बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव पर चर्चा की।

म्बुलेघेटी ने समझाया कि कई बुनियादी ढांचे नष्ट होने के अलावा, बाढ़ का पानी शहर में भी घुस गया और पानी ने कई स्वच्छता बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि लगभग 2,000 परिवार "बिना आश्रय के रह गए हैं" और "उनके पास रहने के लिए घर नहीं हैं।"

बाढ़ ने दक्षिण किवु प्रांत के क्षेत्रों को भी प्रभावित किया, जहाँ टेलीफोन लाइनें नष्ट हो गई हैं और बाढ़ के कारण बचाव कार्यों में बाधा उत्पन्न होने की वजह से सेवाएँ नहीं मिल पा रही हैं।

यह अफ्रीकी राष्ट्र को प्रभावित करने वाली पहली प्राकृतिक आपदा नहीं थी। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने बताया कि पिछले साल बाढ़ ने पश्चिम और मध्य अफ्रीका में लाखों लोगों को प्रभावित किया। अकेले कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, 12 लाख लोगों को गंभीर बाढ़ के प्रभाव का सामना करना पड़ा।

कारितास बुटेम्बो-बेनी के संचार निदेशक ने तर्क दिया कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की समस्या का एक हिस्सा मौजूदा कानून को लागू करने में विफलता है।

उन्होंने देश के अधिकारियों को भविष्य में बाढ़ जैसी आपदाओं को रोकने के लिए "जिम्मेदार शहरी नियोजन में सक्रिय रूप से शामिल होने" के लिए प्रोत्साहित किया। म्बुलेघेटी ने जोर देकर कहा कि "स्थायी विकास को प्राथमिकता देना और उचित ज़ोनिंग कानूनों को लागू करना" "भविष्य के जोखिमों को कम करने" में मदद करेगा।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here