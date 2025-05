डीआरसी: राजधानी बुकावु को भूख और उपेक्षा के लिए छोड़ दिया गया

वाटिकन न्यूज

बुकावु, बुधवार 14 मई 2025 : फ़ीदेस एजेंसी को रिपोर्ट करते हुए शहर के एक मिशनरी ने दावा किया है कि बुकावु को उपेक्षा और भूख के हवाले किया जा रहा है, वे सुरक्षा कारणों से अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं।

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी भाग में दक्षिण किवु प्रांत की राजधानी बुकावु पर 16 फरवरी को एम23 मिलिशिया ने कब्ज़ा कर लिया। तब से, शहर अनिश्चितता की स्थिति में है, राज्य संस्थानों द्वारा गारंटीकृत सेवाओं की कमी के बीच लटका हुआ है जो अब मौजूद नहीं हैं और असुरक्षा का बोलबाला है।

बुकावु अभी भी एम23 के नियंत्रण में है, यह महत्वपूर्ण व्यवधानों का सामना कर रहा है, आवश्यक सेवाएँ ठप हैं और बैंक, स्कूल और व्यवसाय बंद हैं।

एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, एम23 ने स्थानीय व्यवसायों पर नए कर लगाए हैं, जिसमें कोल्टन खनन पर 15 प्रतिशत कर और आर्थिक कठिनाइयों को और बदतर करते हुए छोटे व्यापारियों पर 20 प्रतिशत तक कर शामिल है।

यह मानवीय आपातकाल आबादी को संकट में डाल रहा है। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि 850,000 से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिनमें से लगभग आधे बच्चे हैं, जिन्हें स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ रहा है।

यूनिसेफ के अनुसार, बच्चों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हुई है, जनवरी 2025 से रिपोर्ट किए गए मामलों में 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, यह क्षेत्र भीषण बाढ़ के बाद के हालात से भी जूझ रहा है, जिसमें कम से कम 62 लोगों की मौत हो गई है और 50 लोग लापता हैं।

इसके अलावा, चल रहे संघर्ष और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे से सहायता प्रदान करने के प्रयासों में बाधा आ रही है।

इस पहले से ही नाटकीय स्थिति को और बढ़ाते हुए, विद्रोही प्रशासन के साथ कर-संबंधी विवादों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों ने परिचालन निलंबित कर दिया है।

यह सब क्षेत्र में काम करने वाली विदेशी संस्थाओं के लिए बढ़ती अस्थिरता को उजागर करता है।

मिशनरी ने फ़ीदेस को बताया, "वर्ष के इन अंतिम सप्ताहों में सबसे ज़्यादा पीड़ित वे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है, मानो लगातार गोलाबारी से वे जो आघात झेल रहे हैं, वह पर्याप्त नहीं है।"

मिशनरी ने कहा कि, वे अक्सर हिंसा के गवाह होते हैं। लोग गिरजाघरों में भर जाते हैं, अपनी पूरी ताकत से उस ईश्वर से चिपके रहते हैं जिस पर वे विश्वास करते हैं।"

फिर भी, "मानवीय दृष्टिकोण से, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता।"

