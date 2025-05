येरुसालेम के आसपास आग लगने के बाद 7,000 लोगों को निकाला गया

वाटिकन न्यूज

येरूसालेम, शुक्रवार, 2 मई 2025 (रेई) : प्रचंड हवाओं और अत्यधिक तापमान के कारण भड़की आग ने येरुसालेम के आसपास के वन क्षेत्र को तबाह कर दिया है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने कार्यालय द्वारा जारी एक वीडियो में बताया कि आग की लपटें उपनगरों या पवित्र शहर के केंद्र तक फैल सकती हैं।

1 मई को जब इस्राएल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, और देश ने आपातकाल की स्थिति घोषित की।

येरूसालेम फायर डिपार्टमेंट के कमांडर शमुलिक फ्रेडमैन ने टेलीविजन पर कहा, "शायद हम देश में लगी अब तक की सबसे बड़ी आग का सामना कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि यह किस कारण से लगी। पहली आग के बाद, आगजनी करनेवालों ने अन्य स्थानों पर कई और आग लगाई," इस्राएली मीडिया के अनुसार, लगभग 7,000 लोगों को बाहर निकाला गया है।

फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। इस्राएली घरेलू खुफिया एजेंसी, शिन बेट, जांच में शामिल है।

पुलिस ने पूर्वी येरूसालेम में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की घोषणा की, जिसे पहली आग फैलने के कुछ घंटों बाद, प्रत्यक्षदर्शियों ने झाड़ियों में आग लगाने की कोशिश करते हुए पकड़ा था। इस्राएली प्रसारक एन12 ने दो अन्य गिरफ्तारियों की भी सूचना दी।

विदेशमंत्री गिदेओन सार ने इटली, यू.के., फ्रांस, चेक गणराज्य, स्वीडन, अर्जेंटीना, स्पेन, उत्तरी मैसेडोनिया और अजरबैजान में अपने समकक्षों से संपर्क करके अंतर्राष्ट्रीय सहायता का अनुरोध किया।

नेतन्याहू, जो आपातकालीन इकाई से संकट के बढ़ने पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख रहे हैं, ने इटली से दो और क्रोएशिया से एक कनाडाई विमान के आने की घोषणा की। सार ने बताया कि यूक्रेन भी आग बुझाने में मदद के लिए एक विमान भेजेगा।

येरूसालेम में ईन केरेम अस्पताल ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे इस सुविधा का दौरा केवल अंतिम उपाय के रूप में करें। कर्मचारियों ने कम गंभीर रोगियों को निकाल लिया है और घायलों को लेने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि दर्जनों लोग धुएं के कारण पीड़ित बताए जा रहे हैं।

देश के इतिहास में पहली बार, ब्रॉडकास्टर चैनल 12 ने लाइव ऑन एयर घोषणा की कि वे अपने स्टूडियो को खाली करा रहे हैं।

