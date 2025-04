सूडान संघर्ष के तीसरे वर्ष में : 15 मिलियन बच्चों को मदद की जरुरत

वाटिकन न्यूज

खार्तूम, मंगलवार 15 अप्रैल 2025 : 15 अप्रैल 2025 सूडान में संघर्ष अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है, मानवीय सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या दोगुनी हो गई है, जो 2023 की शुरुआत में 7.8 मिलियन से बढ़कर आज 15 मिलियन से अधिक हो गई है।

यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो सूडान का भयावह मानवीय संकट और भी बड़ी आपदा में बदल सकता है। बच्चों के प्रति हिंसा, भूखमरी और बीमारी बढ़ रही है। विस्थापन के कारण जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है, परिवारों तक मानवीय सहायता और वित्तपोषण में कमी आ रही है, तथा मई से अक्टूबर तक का बरसात का मौसम निकट आ रहा है, जो अक्सर विनाशकारी बाढ़ और कुपोषण तथा बीमारी में वृद्धि लेकर आता है।

दो वर्षों की हिंसा और विस्थापन ने सूडान में लाखों बच्चों के जीवन को उलट-पुलट कर दिया है। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल ने कहा, "आवश्यकताएं मानवीय सहायता निधि से अधिक होती जा रही हैं।" "बारिश का मौसम आ गया है, ऐसे में पहले से ही कुपोषण और बीमारी से पीड़ित बच्चों तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। मैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करती हूँ कि वे कार्रवाई के इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाएं और सूडान के बच्चों के लिए कदम उठाएं।"

सूडान विश्व के सबसे बड़े मानवीय एवं बाल विस्थापन संकट का सामना कर रहा है। इस वर्ष मानवीय सहायता की आवश्यकता वाले 30 मिलियन से अधिक लोगों में से आधे बच्चे हैं। इस संघर्ष के कारण सूडान और उसकी सीमाओं के पार लगभग 15 मिलियन लोग विस्थापित हो गए हैं। विस्थापितों में आधे से अधिक बच्चे हैं। लगभग तीन में से एक की उम्र पांच वर्ष से कम है। जिन क्षेत्रों में वापसी के अवसर मौजूद हैं, वहां अप्रयुक्त आयुध और आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच के कारण बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। अकाल फैल रहा है, टीकाकरण की दर घट रही है, तथा लगभग 90 प्रतिशत बच्चे स्कूल से बाहर हैं।

2024 में, यूनिसेफ और साझेदारों ने सूडान में 2.7 मिलियन बच्चों और देखभाल करने वालों को मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा और सुरक्षा सेवाएं प्रदान कीं, 9.8 मिलियन से अधिक बच्चों और परिवारों को सुरक्षित पानी उपलब्ध कराया, 6.7 मिलियन बच्चों की कुपोषण के लिए जांच की और 422,000 बच्चों को जीवन रक्षक उपचार प्रदान किया। यूनिसेफ संघर्ष क्षेत्रों में जीवन रक्षक हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देता रहा है तथा आवश्यक सेवाएं और सहायता प्रदान करके विस्थापित आबादी और सुरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की सहायता भी करता है।

रसेल ने कहा, "सूडान आज दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट है, लेकिन इस ओर दुनिया का ध्यान नहीं है।" "हम सूडान के बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते। हमारे पास अपना समर्थन बढ़ाने के लिए विशेषज्ञता और दृढ़ संकल्प है, लेकिन हमें पहुंच और निरंतर वित्तपोषण की आवश्यकता है। सबसे बढ़कर, सूडान के बच्चों को इस भयावह संघर्ष के अंत की आवश्यकता है।"

