मास्को ने यूक्रेन में शांति वार्ता पर बाधा डाली

कीव, बुधवार 02 अपैल 2025 : एक प्रस्ताव जो संघर्ष की "मूल समस्याओं का समाधान नहीं करेगा": ये वे कारण हैं जिसे मास्को ने उप विदेश मंत्री रयाबकोव के माध्यम से यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए वार्ता पर रोक लगाने हेतु दिए हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने पहले कहा था: "चर्चा के तहत मुद्दे बहुत जटिल हैं और अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है।"

रूस, जिसने कथित तौर पर एक बार फिर ज़ेलेंस्की को पद से हटाने की मांग करके ट्रम्प की नाराजगी को भड़का दिया है, को धमकी दी गई है कि यदि संघर्ष समाप्त करने का समझौता विफल हो जाता है तो उसे तेल पर द्वितीयक शुल्क लगाना पड़ेगा। हालांकि, इस खबर से एक उम्मीद की किरण मिलती है कि इस सप्ताह रूसी वार्ताकार दिमित्रीव दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के प्रयास में यूक्रेन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत विटकॉफ से मिलने के लिए वाशिंगटन में होंगे: फरवरी 2022 में संघर्ष की शुरुआत के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है।

कीव में भी हालात बेहतर नहीं चल रहे हैं, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अमेरिका द्वारा दुर्लभ मृदाओं पर प्रस्तावित समझौते का मसौदा पसंद नहीं आ रहा है, वे इसे अपने देश के लिए स्पष्ट रूप से नुकसानदेह मान रहे हैं, जबकि एक "पारस्परिक रूप से स्वीकार्य" समझौता वांछनीय होगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति रूस पर ऊर्जा स्थलों और समुद्र पर हमलों को रोकने के लिए किए गए समझौतों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाते रहे हैं, और इसलिए उन्होंने मास्को के खिलाफ प्रतिबंधों के प्रभाव को बढ़ाने का आह्वान किया है।

इस बीच, पूर्वी यूक्रेन के ज़ापोरीज़िया और खार्किव क्षेत्रों में रात में हुए हमलों में एक व्यक्ति की मौत और 10 के घायल होने की खबर है, जहां भीषण आग लग गई।

