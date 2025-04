यूक्रेन, ट्रम्प: "ज़ेलेंस्की समझौता चाहते हैं, पुतिन को गोलाबारी बंद करनी चाहिए"

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, मंगलवार 29 अप्रैल 2025 : शनिवार को वाटिकन में यूक्रेनी नेता वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से अपील की: "गोलीबारी बंद करें और समझौता करें। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर हस्ताक्षर करें और जीवन में वापस आ जाएं।" ज़ेलेंस्की और ट्रम्प ने संत पापा फ्राँसिस के अंतिम संस्कार से पहले बातचीत की थी, तथा दूसरी मुलाकात के लिए समय तय किया था, जो रोम में नहीं हुई। लेकिन सप्ताहांत में कूटनीति चुपचाप आगे बढ़ी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ट्रम्प ने कहा कि ज़ेलेंस्की "शांत" हैं और "सौदा चाहते हैं।" और क्रेमलिन से भी प्रवक्ता पेस्कोव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शांति कार्य जारी है, तथा स्पष्ट किया है कि वार्ता के लिए गोपनीयता आवश्यक है।

संत पेत्रुस महागिरजाघर में हुई बातचीत के दौरान, जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया में फैल गई, दोनों नेताओं ने कथित तौर पर क्रीमिया के मुद्दे पर संक्षिप्त चर्चा की, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका रूस के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि यह शांति प्रस्ताव है जिसे जेलेंस्की ने पहले ही प्रभावी रूप से अस्वीकार कर दिया था। रात में ट्रम्प ने कहा कि उनका मानना है कि यूक्रेनी नेता युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत क्रीमिया को सौंपने के लिए तैयार हो सकते हैं। ज़ेलेंस्की वर्तमान प्रक्रिया के परिणाम के बारे में सतर्क बने हुए हैं, उन्होंने कहा कि "रूसी अक्सर घोषणा करते हैं कि वे अमेरिकी प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वास्तविक युद्ध विराम के लिए उनकी सेना द्वारा कोई तैयारी नहीं देखी गई है।"

जिरह जारी है। मास्को ने दावा किया है कि उसने आज रात रूसी संघ के क्षेत्र में 115 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि वह युद्ध में उत्तर कोरिया की प्रत्यक्ष भागीदारी को लेकर चिंतित है और रूस को समर्थन देने के लिए प्योंगयांग की सैन्य तैनाती को समाप्त किया जाना चाहिए। प्योंगयांग ने स्वीकार किया है कि उसकी सेना ने केवल रूस में ही शत्रुता में भाग लिया था, तथा कहा कि यह "संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रावधानों के पूर्णतः अनुरूप है।" इस बीच, कूटनीति से एक ऐसे सप्ताह की शुरुआत हुई जिसे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने "महत्वपूर्ण" बताया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच नये सम्पर्कों से बंदूकों को खामोश करने की कोशिश की जा रही है।

रूसी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के बारे में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रुबियो के बीच टेलीफोन पर बातचीत की रिपोर्ट दी है। पक्षों ने शांति के मार्ग पर सहमति बनाने के उद्देश्य से वार्ता शुरू करने के लिए पूर्व अपेक्षाओं को मजबूत करने के महत्व पर बल दिया। मास्को रूसी-अमेरिकी राजनीतिक वार्ता के प्रमुख पहलुओं पर "विचारों के उत्पादक आदान-प्रदान" की बात करता है, जो हाल ही में काफी तीव्र हो गई है। रूसी विदेश मंत्रालय ने उल्लेख किया कि 25 अप्रैल को रूसी राष्ट्रपति और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच हुई बातचीत के बाद, दोनों मंत्रियों ने फोन पर बातचीत में "दीर्घकालिक स्थायी शांति के लिए एक विश्वसनीय मार्ग पर सहमत होने" के लिए वार्ता शुरू करने के लिए "आधार को मजबूत करने" के महत्व पर बल दिया।

समाचार पत्र "ला रिपब्लिका" के साथ एक साक्षात्कार में, इतालवी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष, कार्डिनल मत्तेओ जुप्पी ने कहा: "संत पापा फ्राँसिस ने एक चमत्कार किया है, क्योंकि उन्होंने अपने अंतिम संस्कार के दिन ट्रम्प और ज़ेलेंस्की को एक साथ बात करने के लिए बुलाया। समस्याओं का समाधान केवल बातचीत से ही होता है, संत पापा फ्राँसिस ने हमेशा संवाद का प्रचार किया है और मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की अधिक खुश थे, फिर हमें देखना होगा कि क्या विकास होगा, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण क्षण था और किसी भी मामले में संत पापा फ्राँसिस की कूटनीति का परिणाम था", कार्डिनल जुप्पी ने समझाया।

