15 अप्रैल - सूडान में क्रूर संघर्ष की दूसरी वर्षगांठ

वाटिकन न्यूज

दारफुर, सोमवार 14 अप्रैल 2025 : सूडान के पश्चिमी दारफुर क्षेत्र में पिछले सप्ताह के अंत में हुए हमलों में कम से कम 20 बच्चों और एक चिकित्सा दल सहित 100 से अधिक नागरिकों की जान चली गई। अप्रैल 2023 में शुरू हुआ सूडान संघर्ष सूडानी सशस्त्र बलों (एसएएफ) और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के बीच एक क्रूर सत्ता संघर्ष है।

इसके भड़कने के बाद से, इसने बड़े पैमाने पर विस्थापन, हजारों लोगों की मौत और गंभीर मानवीय संकट पैदा किया है, जिसमें लाखों लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।

एक संयुक्त राष्ट्र अधिकारी के अनुसार, शुक्रवार को, रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) ने सहयोगी मिलिशिया के साथ मिलकर दारफुर में अकाल से पीड़ित विस्थापन शिविरों पर दो दिवसीय विनाशकारी हमला किया, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए। इन पीड़ितों में 20 बच्चे और नौ सहायता कर्मी शामिल थे, जिन्हें ज़मज़म और अबू शोरूक शिविरों और उत्तरी दारफुर प्रांत की राजधानी एल-फ़शर के नज़दीकी शहर पर हमलों के दौरान निशाना बनाया गया था।

पिछले महीने, मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने सूडान में मानवीय संकट को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया था। देश की आधी से ज़्यादा आबादी, यानी लगभग 24.6 मिलियन लोग, तीव्र भूख का सामना कर रहे हैं।

इसके अलावा, 12 मिलियन से ज़्यादा लोग अब विस्थापित हो चुके हैं, जिनमें से 3.4 मिलियन लोग सीमा पार भाग गए हैं। संघर्ष के कारण स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं, लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हो गए हैं और यौन हिंसा व्यापक हो गई है।

देश के लिए संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट और मानवीय समन्वयक क्लेमेंटाइन एनक्वेटा-सलामी ने कहा कि मानवीय स्थिति भयावह है: "मुझे लगता है कि हमने अब तक कई बार इस विशेषण का इस्तेमाल किया है। हम संघर्ष में लगभग दो साल से हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम यह सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे कि हम जरूरतमंद लोगों को व्यापक रूप से मानवीय सहायता प्रदान कर सकें।" उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के पास सभी हॉटस्पॉट क्षेत्रों तक पहुंच नहीं है।

"हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो संसाधन हैं, उन्हें हमारे पास उपलब्ध सभी तरीकों का उपयोग करके जितनी जल्दी हो सके बाहर ले जाया जा सके।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here