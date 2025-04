कारितास सूडान: देश को 'अब मदद की बहुत ज़रूरत है'

वाटिकन न्यूज

खार्तूम, शनिवार 05 अप्रैल 2025 : सूडान एक दुखद दो साल की सालगिरह मनाने के बस कुछ ही दूर है - एक क्रूर संघर्ष की शुरुआत जिसे संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया में सबसे खराब मानवीय संकट करार दिया है।

संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने चेतावनी दी कि "सूडान में मानवीय और सुरक्षा की स्थिति गंभीर बनी हुई है और बिगड़ती जा रही है।" 25 मिलियन सूडानी गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं - यह संख्या जून और सितंबर के बीच और भी बढ़ने की उम्मीद है।

वाटिकन न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में, कारितास सूडान के वरिष्ठ आपातकालीन प्रतिक्रिया अधिकारी फिलेमोन हेमादी ने उन लाखों लोगों के सामने चल रही चुनौतियों का वर्णन किया जो अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं।

हेमादी ने बताया कि जब 2023 में युद्ध शुरू हुआ, तो कैसे हज़ारों लोग देश की राजधानी खार्तूम में बढ़ती हिंसा से बचने के लिए “बिना संपत्ति, बिना पैसे, बिना नौकरी” के अपने घरों से भाग गए। फिर इन लोगों ने खार्तूम के आस-पास के शहरों के स्कूलों में शरण ली। लेकिन वे सबसे बुनियादी मानवीय ज़रूरतों: भोजन, पानी और आश्रय के लिए संघर्ष करते रहे हैं।

कारितास सूडान ने आश्रयों में प्रत्येक परिवार को भोजन और देखभाल के पैकेज प्रदान किए। पैकेज में चावल, आटा, चीनी, नमक और तेल शामिल हैं - बुनियादी खाद्य पदार्थ जो परिवारों को कुछ समय तक खाने में सक्षम बनाते हैं।

हेमादी ने साझा किया कि कारितास सूडान खार्तूम और एल-ओबेद के दो धर्मप्रांतों में 12 पल्लियों का समर्थन करने में सक्षम था। पल्लियों में, आम रसोई हैं “जहाँ वे खाना पकाते हैं और खाना किसी को भी वितरित करते हैं”।

सूडान में लगभग 770,000 बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं - जो जीवन के लिए ख़तरा पैदा करने वाली स्थिति है। हेमादी ने एक माँ और उसके विकलांग बच्चे की कहानी साझा की और बताया कि कैसे उन्हें अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा। उन्होंने बताया, "उसके पास कोई आय नहीं है, बच्चे के लिए बहुत कम उपचार है और मूल रूप से उसके पास कुछ भी नहीं है।"

हेमादी ने उसे मदद पाने वाले लोगों की सूची में दर्ज किया और कारितास सेउसे कुछ रुपये मिले। बाद में उसने उसे फ़ोन किया और सहायता के लिए अपना आभार व्यक्त किया।

जैसे-जैसे बारिश का मौसम नज़दीक आ रहा है, मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने देश में व्यापक अकाल को रोकने के लिए कार्रवाई करने का आह्वान किया है। हेमादी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि “सूडान में अधिकांश लोग अब उत्पादन करने में असमर्थ हैं और उनके पास कोई नौकरी या आय का स्रोत नहीं है।” संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने बताया कि जून में रोपण के समय से पहले किसानों को बीज और अन्य संसाधनों के साथ सहायता करने के लिए उन्हें 82 मिलियन से अधिक डॉलर की आवश्यकता होगी।

हेमादी ने जोर देकर कहा कि “अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह सही समय है” कि वे सूडान में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। उन्होंने कहा कि कई गैर सरकारी संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन और मदद की ज़रूरत है। “हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सूडान का समर्थन करने के लिए एक साथ आने का आह्वान किया जाएगा और हम प्रार्थना करते हैं कि हालात सुधरेंगे।”

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here