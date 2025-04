यूक्रेन, अमेरिकी दूत: पुतिन शांति के लिए तैयार होंगे

वाटिकन न्यूज

सेंट पीटर्सबर्ग, मंगलवार 15 अप्रैल 2025 : "आखिरकार हमें जवाब मिल गया है": यूक्रेन और रूस के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने पिछले शुक्रवार को सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई बैठक पर एक साक्षात्कार में यह टिप्पणी की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि पुतिन "स्थायी शांति" के लिए तैयार हैं। विटकॉफ ने यह स्पष्ट नहीं किया कि मॉस्को कीव पर क्या शर्तें लगाएगा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार समझौते वार्ता का हिस्सा हैं: "मेरा मानना ​​है कि कुछ बहुत ही दिलचस्प व्यापार अवसरों के माध्यम से रूसी-अमेरिकी संबंधों को नया रूप देने की संभावना है, जो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में वास्तविक स्थिरता भी ला सकता है।"

राष्ट्रपति पुतिन और रूस के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाने की सिफारिश कथित तौर पर कुछ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प से की गई थी, जिन्होंने सुमी पर हुए भयानक हमले के बाद, जिसमें 30 से अधिक लोग मारे गए थे, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की आलोचना की थी, जो 20 गुना बड़े देश के साथ युद्ध छिड़ने के दोषी थे और बाद में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की निंदा की थी। ज़ेलेंस्की की प्रतिक्रिया आने में ज्यादा समय नहीं लगा, बल्कि शाम को देश के नाम उनके सामान्य भाषण के दौरान आई: उन्होंने कहा, "यूक्रेन कभी भी यह युद्ध नहीं चाहता था।" हालाँकि, ट्रम्प का कहना है कि वह मास्को और कीव दोनों पर दबाव डाल रहे हैं।

और जबकि यूक्रेन इस खतरे के बारे में चेतावनी दे रहा है कि यह संघर्ष विश्व युद्ध में बदल सकता है, यूरोपीय संघ ने 9 मई को यूरोप दिवस के लिए सभी 27 प्रतिनिधिमंडलों के साथ यूक्रेन - संभवतः ल्वीव - जाने का निर्णय लिया है: यह रूस के लिए भी एक प्रतीकात्मक दिन है, जब मास्को में द्वितीय विश्व युद्ध की विजय परेड होती है, जिसे देखने के लिए यूरोपीय संघ लोगों को आमंत्रित कर रहा है। कहा जा रहा है कि यूरोपीय आयोग नए प्रतिबंधों पर भी विचार कर रहा है - 17वां पैकेज - जो तरलीकृत गैस के प्रवाह और ऊर्जा उत्पादन में मॉस्को स्थित दिग्गज कंपनी रोसाटॉम को प्रभावित करेगा।

