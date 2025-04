इजराइल और गाजा पट्टी में संघर्ष बढ़ता जा रहा है

वाटिकन न्यूज़

गाजा, मंगलवार 8 अप्रैल 2025 : स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, कल, सोमवार 7 अप्रैल को हुए इजरायली हमलों में कम से कम 30 लोग मारे गए, जो गाजा के सबसे नाजुक क्षेत्र में हुए, जिनमें से आधे महिलाएं और बच्चे थे जो एक चारिटी रसोई में कतार में खड़े थे जो विस्थापित लोगों को भोजन वितरित कर रही थी; इजरायल द्वारा क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कम से कम एक महीने के लिए लगाए गए प्रतिबंध के कारण उत्पन्न नाटकीय मानवीय स्थिति के संदर्भ में आबादी के भरण-पोषण के लिए कुछ महत्वपूर्ण चौकियों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के नेताओं ने भी इस स्थिति की कड़ी निंदा की है, जिन्होंने बताया है कि कैसे महत्वपूर्ण वस्तुओं को हफ्तों तक सीमा चौकियों पर रोक कर रखा गया है, भोजन, दवाइयां, ईंधन, आश्रयों के संचय के कारण कम से कम 2 करोड़ 10 लाख भूखे लोगों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है; विशेष रूप से बच्चों द्वारा झेली गई पीड़ा: युद्धविराम टूटने के बाद पहले सप्ताह में 1,000 लोग मारे गए या घायल हो गए।

फिलीस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के महाआयुक्त फिलिप लाजारिनी ने कहा, "विश्व नेताओं को दृढ़तापूर्वक, तत्काल और निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के मूल सिद्धांतों को कायम रखा जा सके," क्योंकि गाजा में "युद्ध की गतिविधियां दुनिया की आंखों के सामने मानव जीवन के प्रति पूर्ण उपेक्षा दर्शाती हैं।"

इस पट्टी में युद्ध, जिस पर मिस्र अपने कूटनीतिक प्रयासों को केन्द्रित कर रहा है, सऊदी मीडिया के अनुसार, मिस्र ने युद्ध विराम के लिए एक नया प्रस्ताव रखा है, जिसमें 40 से 70 दिनों के बीच चलने वाले युद्ध विराम के बदले में आठ बंधकों की रिहाई शामिल है, हालांकि, इजरायल का दावा है कि उसे मध्यस्थता का अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी समाधान का आह्वान करते हुए कहा कि वह संघर्ष को नए सिरे से रोकने पर विचार करना चाहते हैं। नेतन्याहू के साथ अपनी दूसरी बैठक के दौरान, राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान के साथ एक नए परमाणु समझौते पर सीधी, उच्च स्तरीय वार्ता शुरू करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि समझौते का विकल्प अभूतपूर्व सैन्य प्रतिक्रिया होगी। नेतन्याहू ने कूटनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन किया, लेकिन दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चर्चा किये गये विषयों में टैरिफ भी शामिल थे: ट्रम्प ने कुछ इज़रायली आयातों पर 17% टैरिफ लगाया। बदले में, नेतन्याहू ने व्यापार घाटे को समाप्त करने और अमेरिकी वस्तुओं पर शेष करों को शीघ्र हटाने का वादा किया।

इस बीच, तेल अवीव में गुस्सा बढ़ रहा है और हजारों लोग कल सड़कों पर उतर आए तथा नेतन्याहू सरकार से हमास के कब्जे में अभी भी कैदियों की रिहाई के लिए शीघ्र समझौता करने की मांग की। यह तनाव गाजा के निवासियों को भी प्रभावित कर रहा है, जिन्होंने दक्षिणी इजरायल की ओर दस रॉकेट दागे जाने के बाद फिलिस्तीनी इस्लामी समूह के प्रति, यहां तक ​​कि सोशल मीडिया पर भी, आक्रोश व्यक्त किया है, जिसके कारण इजरायली सेना को कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से देर अल-बलाह को खाली करने का आदेश देना पड़ा। कई फिलिस्तीनी हमास पर इजरायली प्रतिशोध को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे उनकी पीड़ा और बढ़ गई है।

इस बीच, इजराइल अपनी गुप्तचर सेवाओं के भीतर नाजुक स्थिति से निपट रहा है। वास्तव में, आज सुबह इजरायली उच्च न्यायालय चार विपक्षी दलों और कई सरकारी निगरानी समूहों द्वारा शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार को बर्खास्त करने के सरकार के विवादास्पद निर्णय के खिलाफ दायर अपीलों की जांच कर रहा है। इज़रायली कार्यपालिका के विरोधियों ने बर्खास्तगी के निर्णय में हितों के टकराव का आरोप लगाया है, क्योंकि शिन बेट, नेतन्याहू के सहयोगियों द्वारा की गई कथित अनियमितताओं से संबंधित कतरगेट घोटाले की जांच करने वाली एजेंसियों में से एक है। रोनेन बार को हटाए जाने से पूरे देश में विरोध की लहर भड़क उठी।

