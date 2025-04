म्यांमार भूकंप पीड़ितों की संख्या 1,700 से अधिक हो गई है, जबकि लड़ाई जारी है

वाटिकन न्यूज़

यांगून, मंगलवार 01 अप्रैल 2025 : म्यांमार में रसद संबंधी कठिनाइयों के बीच बचाव कार्य जारी है, वहीं 28 मार्च को आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की आधिकारिक संख्या में वृद्धि जारी है।

रविवार को 1,700 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई

रविवार रात, 30 मार्च तक, 1,700 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन अनुमान है कि मरने वालों की संख्या 10,000 से अधिक हो सकती है। म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास भूकंप के केंद्र में आए भूकंप ने बुनियादी ढांचे को तहस-नहस कर दिया, इमारतें, पुल और सड़कें ढह गईं। मांडले और सागाइंग सहित सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में पूरे इलाके मलबे में तब्दील हो गए, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए, घायल हो गए या मलबे के नीचे फंस गए।

150 से ज़्यादा धार्मिक इमारतें - मठ, पैगोडा, मस्जिद और गिरजाघर - क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं। मांडले के महाधर्माध्यक्ष मार्को टिन विन ने ‘सिर एजेंसी’ को बताया कि महाधर्मप्रांत में लगभग कोई भी गिरजाघर या इमारत नहीं है जिसे काफ़ी नुकसान न हुआ हो।

सैकड़ों मुसलमान मस्जिदों में मारे गए क्योंकि वे रमज़ान के आखिरी शुक्रवार को नमाज अदा कर रहे थे और हज़ारों बौद्ध लोग भूकंप के दौरान पैगोडा और मंदिरों की चपेट में आ गए। गिरजाघरों के ढह जाने से कई ख्रीस्तीय भी घायल हो गए या मारे गए।

भूकंप को म्यांमार में लगभग दो शताब्दियों में आई सबसे भयावह प्राकृतिक आपदा माना जा रहा है और यह 2021 में सत्ता संभालने वाले सत्तारूढ़ सैन्य जुंटा और उसके खिलाफ लड़ रहे विद्रोही समूहों के बीच चार साल के गृहयुद्ध के बाद आया है।

आपदा के पैमाने ने सैन्य सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए एक अपील करने के लिए प्रेरित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने आपातकालीन प्रतिक्रियाओं को सक्षम करने के लिए प्रारंभिक 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित करके प्रतिक्रिया दी है। यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वे तत्काल बहु-मिलियन डॉलर के पैकेज प्रदान करेंगे क्योंकि सहायता एजेंसियों, जिनमें रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (आईसीआरसी) और कारितास इंटरनेशनलिस शामिल हैं, ने एक केंद्रीकृत अपील शुरू की है।

आपदा की गंभीरता के बावजूद, सैन्य सरकार ने म्यांमार के कई हिस्सों पर बमबारी जारी रखी है, जबकि विपक्षी राष्ट्रीय एकता सरकार (एनयूजी) ने बचाव प्रयासों में सहायता के लिए एकतरफा आंशिक युद्ध विराम की घोषणा की है।

देश के उत्तर-पश्चिम में पौक टाउनशिप पर हवाई हमलों की सूचना मिली है। सैन्य बलों ने चीन की सीमा पर स्थित काचिन राज्य के भामो पर भी हमला किया। संयुक्त राष्ट्र ने हमलों को "पूरी तरह से अपमानजनक और अस्वीकार्य" बताया है और सेना से अपने सभी सैन्य अभियान तुरंत बंद करने का आग्रह किया है।

म्यांमार के काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष और यांगून के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स बो ने 28 मार्च को वाटिकन न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में इसी तरह की अपील की है।

