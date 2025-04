म्यांमार में आये भूकंप से करीब तीन हजार लोगों की मौत

वाटिकन न्यूज़

यांगून, मंगलवार 01 अप्रैल 2025 : म्यांमार में एक सदी से भी अधिक समय में सबसे बड़ा भूकंप: संयुक्त राष्ट्र ने इस दोहरे भूकंप को इस तरह परिभाषित किया है, जिसकी तीव्रता 7.7 और 6.4 मापी गई, जिसका केंद्र मांडले और सागाइंग शहरों में था, जो 28 मार्च को देश में आया था। आपदा के चार दिन बाद भी लोग खुदाई कर रहे हैं। कल एक गर्भवती महिला और एक बच्चे सहित चार लोगों को एक इमारत के मलबे से जीवित निकाला गया। हालाँकि, जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों के जीवित मिलने की उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं।

एक बयान में कहा गया है कि म्यांमार की सत्तारूढ़ सैन्य सरकार ने "जीवन और क्षति के प्रति एकजुटता" दर्शाते हुए 6 अप्रैल तक एक सप्ताह के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है, जिसमें झंडे आधे झुके रहेंगे। साथ ही आज स्थानीय समयानुसार 12:51 बजे - ठीक उसी समय जब भूकंप आया था - एक मिनट का मौन रखा जाएगा। हालाँकि, अप्रैल के मध्य में होने वाला नववर्ष का जश्न नहीं मनाया जाएगा।

भूकंप से हुई तबाही के बाद भी विद्रोहियों के खिलाफ किए गए हमलों को देखते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत जूली बिशप के माध्यम से, वर्षों से देश को प्रभावित करने वाले संघर्ष में शामिल पक्षों से अपील की है कि वे लोगों तक मानवीय सहायता की पहुंच सुनिश्चित करें और ऑपरेटरों को सुरक्षित रूप से काम करने दें।

संयुक्त राष्ट्र ने इस भीषण त्रासदी पर अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि वर्तमान में आपदा की समग्र सीमा "अस्पष्ट" बनी हुई है। इस बीच, लगातार आ रहे झटकों के कारण, कई लोग भय या अपने घरों को वापस लौटने की वास्तविक असम्भवता के कारण सड़कों पर सो रहे हैं, एक ऐसे देश में जहां कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुसार, भूकंप से पहले भी कम से कम 20 मिलियन लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता थी।

बैंकॉक में निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत के ढहने से थाईलैंड में मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई है, जो 19 तक पहुंच गई है, जबकि नष्ट हो चुकी इमारत के मलबे में फंसे लगभग 80 निर्माण श्रमिकों के बारे में चिंता जताई जा रही है। 30 मंजिला गगनचुंबी इमारत के प्रकरण में, जिसमें सरकारी कार्यालय बनने थे, थाई कार्यपालिका ने यह समझने के लिए जांच शुरू की है कि पिछले शुक्रवार को आए भूकंप के दौरान एक निर्माणाधीन इमारत कैसे ढह गई, जिसका केंद्र म्यांमार में था: कई परिकल्पनाओं की जांच की जा रही है। राजधानी के बाकी हिस्सों में नुकसान सीमित रहा।

