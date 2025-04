लेबनान: ऑर्डर ऑफ़ माल्टा "किसी भी कीमत पर" समाधान का हिस्सा बनने के लिए प्रतिबद्ध है

वाटिकन न्यूज़

रोम, शनिवार 12 अप्रैल 2025 : मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के बीच, रोम में आयोजित एक सम्मेलन जिसका शीर्षक था “धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखते हुए लेबनान का पुनर्निर्माण” इस बात पर प्रकाश डालने पर केंद्रित था कि लेबनान “क्षेत्र के सबसे नाजुक और प्रतीकात्मक देशों” में से एक है और “इसकी पुनर्प्राप्ति का समर्थन करने को बढ़ावा दिया गया।”

रोम में ऑर्डर ऑफ़ माल्टा के मुख्यालय ने जर्मन दूतावास और ऑर्डर के सहयोग से सम्मेलन की मेजबानी की।

लेबनान के नए राष्ट्रपति जोसेफ औन के एक वीडियो संदेश से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसने देश में 70 वर्षों के काम के बाद ऑर्डर ऑफ़ माल्टा के प्रति सम्मान और विश्वास को व्यक्त किया। संदेश ने इस बात पर जोर दिया कि लेबनान एक चौराहे पर है, लेकिन हाल के घटनाक्रम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की उम्मीद जगाते हैं।

राष्ट्रपति ने विशेष रूप से ऑर्डर की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की, उन्होंने बताया कि यह मानवीय सहायता से भी आगे तक जाती है और समाज के भीतर संवाद को भी बढ़ावा देती है। उन्होंने विभिन्न मानवीय परियोजनाओं के उदार समर्थन के लिए जर्मन सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनमें से प्रत्येक "लोगों को उनके देश से जोड़ने" में मदद करती है।

सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान, ऑर्डर ऑफ माल्टा के ग्रैंड चांसलर ने लेबनान में संगठन की मजबूत प्रतिबद्धता को दोहराया, जैसा कि देश की उनकी हालिया यात्रा और फरवरी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के भीतर एक समर्पित कार्यक्रम के आयोजन से देखा जा सकता है: "हर नई उपजाऊ इकाई, हर चिकित्सा केंद्र फिर से खोला गया, हर डॉक्टर को प्रशिक्षित किया गया, हर मरीज का इलाज किया गया, यह मुश्किल लेकिन उपजाऊ मिट्टी में बोया गया शांति का बीज है। लेबनान को ठीक होने की जरूरत है। न केवल शरीर में, बल्कि आत्मा में भी। ऑर्डर ऑफ माल्टा अपने ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने में लेबनानी लोगों के साथ खड़ा रहेगा।"

लेबनान में ऑर्डर ऑफ माल्टा बहुत सक्रिय है, जो 18 धार्मिक समुदायों का घर है और किसी व्यक्ति के विश्वास की परवाह किए बिना सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रपति औन ने लेबनान की एक प्रमुख विशेषता को उजागर करते हुए कहा कि देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता लेबनान की राष्ट्रीय पहचान है और क्षेत्रीय स्थिरता का एक स्तंभ है।

इस धार्मिक बहुलवाद को संरक्षित किया जाना चाहिए और यह इस मध्य पूर्वी राष्ट्र में ऑर्डर ऑफ माल्टा के फोकस का एक महत्वपूर्ण घटक भी है, जिसकी क्षेत्र में शांति और स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

कार्यक्रम के दौरान वाटिकन न्यूज़ की क्रिस्टीन सीस के साथ एक साक्षात्कार में, ऑर्डर के ग्रैंड हॉस्पिटलर, जोसेफ ब्लॉट्ज़ ने बताया कि "ऑर्डर ऑफ माल्टा ने लंबे समय से दुनिया भर के विशिष्ट संकट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है," जैसे यूक्रेन और गाजा। हालांकि, उन्होंने लेबनान को "एक बहुत ही खास मामला" बताया।

जोसेफ ब्लॉट्ज़ ने बताया कि यह संगठन वैश्विक स्तर पर देशों को सहायता प्रदान करता है, लेकिन इसकी विशेष रुचि "आदेश के मूल से दूर नहीं रहने वाले क्षेत्र में जरूरतमंद और बीमार लोगों" की मदद करने में है, जैसे लेबनान जो पवित्र भूमि का हिस्सा है। "बीमार और जरूरतमंदों, शरणार्थियों और अन्य लोगों की मदद करने की बहुत आवश्यकता है। वास्तव में, लेबनान के सामने आने वाली समस्याओं के कारण हाल के वर्षों में इसकी आवश्यकता और बढ़ गई है।"

दो साल से ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति का पद रिक्त रहने के बाद, लेबनान की संसद ने जनवरी 2025 में सशस्त्र बलों के कमांडर जोसेफ़ औन को देश का नया राष्ट्रपति चुना। इस नई सरकार ने ऑर्डर ऑफ़ माल्टा के मानवीय कार्यों को पूरा करना आसान बना दिया है - भले ही संगठन राजनीतिक रूप से तटस्थ बना हुआ है।

ब्लोट्ज़ ने ज़ोर देकर कहा कि ऑर्डर किसी देश की सभी गंभीर समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। "हम देश को नहीं बचा सकते, लेकिन हम देश को शांत करने में, अपार मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने में एक लाइफ़गार्ड सहायक हो सकते हैं। हम समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं, और हम हैं। और हम बने रहेंगे। किसी भी कीमत पर।"

ऑर्डर ऑफ़ माल्टा की परियोजनाओं में से एक कृषि-मानवीय कार्यक्रम है। अपने अंतरराष्ट्रीय मानवीय संगठन, माल्टेसर इंटरनेशनल के साथ संयुक्त रूप से विकसित और जर्मन समर्थन के साथ, इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मज़बूत करना है।

लेबनान में, ख्रीस्तियों को समान अधिकार प्राप्त हैं। यह इस क्षेत्र में एक अपवाद है और यह स्थानीय गिरजाघऱ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूर्वी कलीसियाओं के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल गुगेरोटी भी सम्मेलन में मौजूद थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि लेबनान की विविधता में इस सह-अस्तित्व को खोने का मतलब कलीसिया की पहचान का एक हिस्सा खोना होगा जिसे बदला नहीं जा सकता।

इसलिए, उन्होंने कहा, वाटिकन विशेष रूप से इस क्षेत्र में ख्रीस्तियों का समर्थन करने और उन्हें देश में रहने का एक कारण देने के लिए प्रतिबद्ध है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here