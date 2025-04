अरब लीग ने गाजा में इज़रायली 'लापरवाही' की निंदा की

वाटिकन न्यूज

गाजा, सोमवार 7 अप्रैल 2025 : अपने बयान में, अबुल-घीत ने "इज़रायली युद्ध मशीन" की निंदा की, उस पर गाजा में नागरिकों की लगातार दैनिक हत्याओं और विस्थापन का आरोप लगाया। उन्होंने तर्क दिया कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य निवासियों को बाहर निकालकर क्षेत्र को निर्जन बनाना है।

इससे पहले, इज़राइल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने सईद अहमद अबेद खुदारी की हत्या की सूचना दी, जिस पर गाजा शहर में हमास के वित्तीय नेटवर्क में एक प्रमुख व्यक्ति होने का आरोप था।

आईडीएफ के अनुसार, खुदारी को गुरुवार को "हमास के भीतर एक प्रमुख आतंकवादी वित्तपोषण सुविधाकर्ता" के रूप में उनकी भूमिका के लिए निशाना बनाया गया था। वह अल वेफ़ाक कंपनी फंड का नेतृत्व करता था, एक ऐसा संगठन जिसे इज़राइली सरकार ने आतंकवादी समूहों को धन हस्तांतरित करने में इसकी कथित संलिप्तता के कारण आतंकवादी इकाई के रूप में वर्गीकृत किया था।

दूसरी ओर, हमास की सशस्त्र शाखा, अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा कि आधे इज़राइली बंधक वर्तमान में उन क्षेत्रों में स्थित हैं जहाँ इज़राइल ने हाल ही में निकासी के आदेश जारी किए हैं।

समूह ने कथित तौर पर बंधकों को स्थानांतरित न करने का विकल्प चुना है, बल्कि उनके जीवन के लिए वर्तमान खतरे की चेतावनी देते हुए उनके आसपास सख्त सुरक्षा उपाय लागू करने का विकल्प चुना है।

इस सप्ताह, इजरायली रक्षा बलों के प्रवक्ता एफी डेफ्रिन ने घोषणा की कि सेना गाजा में अपने आक्रमण में "एक नए चरण" में प्रवेश किया है।

शुक्रवार को गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इज़रायली हमलों के परिणामस्वरूप कम से कम 1,249 फ़िलिस्तीनी मारे गए और 3,022 अन्य घायल हुए।

उसी दिन जारी की गई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया कि 18 मार्च से इज़रायली सेना ने 13 विस्थापन आदेश जारी किए हैं, जो लगभग 126.6 वर्ग किलोमीटर को कवर करते हैं, यह गाजा पट्टी का लगभग 35% है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दो हफ़्तों में 280,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here