प्रथम अरब रेक्टर का चुनाव इज़रायल के लिए ‘आशा का संदेश’ है

वाटिकन सिटी, शनिवार 12 अप्रैल 2025 : 2024 में, मौना मारून को हाइफ़ा विश्वविद्यालय का रेक्टर नियुक्त किया गया, जो इज़राइल के अरब अल्पसंख्यक समुदाय की पहली सदस्य बन गई – एक वंचित समूह जो अधिकार संगठनों के अनुसार, संरचनात्मक भेदभाव का सामना करना जारी रखता है – जो इज़राइली विश्वविद्यालय में भूमिका निभाएगी।

मारून एक ख्रीस्तीय भी हैं, जो माउंट कार्मेल की ढलानों पर एक छोटे से मैरोनाइट काथलिक गाँव से आती हैं। ख्रीस्तीय कुल इज़राइली अरब आबादी का केवल 7% हिस्सा बनाते हैं, जो बदले में इज़राइल की कुल आबादी का लगभग पाँचवाँ हिस्सा है, और इसलिए मारून की सफलता की कहानी – एक महिला, एक अरब और एक ख्रीस्तीय के रूप में – उल्लेखनीय है।

मैरून ने वाटिकन न्यूज़ को बताया कि उनका चुनाव "एक चमत्कार" था, क्योंकि यह हमास के 7 अक्टूबर के हमलों और इज़राइल के भीतर अरबों और यहूदियों के बीच बढ़ते तनाव के कुछ ही महीने बाद हुआ था। अप्रैल 2024 में, उन्हें हाइफ़ा विश्वविद्यालय का रेक्टर या मुख्य शैक्षणिक अधिकारी नियुक्त किया गया था, जो विश्वविद्यालय पदानुक्रम में अध्यक्ष के बाद दूसरे स्थान पर है। मैरून अपनी नियुक्ति को "आशा का संदेश" और इस बात का संकेत बताती हैं कि "इज़राइल में चीज़ें अलग हो सकती हैं", यहूदी और अरब "एक साथ सफल हो सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं।"

मारून इजराइल के उत्तरी भाग से आती हैं, जहाँ अरबों की आबादी बहुत ज़्यादा है, और उनके विश्वविद्यालय में लगभग 45 प्रतिशत छात्र अरबी हैं।

यही कारण है कि मारून उन बहिष्कारों का विरोध करती हैं, जिनमें कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों ने गाजा में इजराइल के युद्ध के कारण हुई बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत के जवाब में अपने इजराइली समकक्षों के साथ संबंध तोड़ लिए हैं।

वे कहती हैं, "बहिष्कार से किसी को कोई मदद नहीं मिलती, ख़ास तौर पर अकादमिक बहिष्कार से, क्योंकि इजराइली शिक्षाविद अरबों को सशक्त बनाने और उनकी सामाजिक गतिशीलता बढ़ाने के लिए कुछ अद्भुत काम कर रहे हैं।"

मारून ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने इजराइली समकक्षों के साथ सीधे जुड़ना चाहिए, ताकि देश के भीतर "उदारवादी" तत्वों को "सशक्त" बनाया जा सके।

एक इजरायली अरब के रूप में, मारून का कहना है कि उन्हें गाजा में मौजूदा संघर्ष के "दोनों पक्षों के प्रति सहानुभूति" है। वे कहती हैं, "7 अक्टूबर को जो हुआ, उसके बारे में भयभीत होने के लिए आपको यहूदी होने की आवश्यकता नहीं है और गाजा में मानवीय स्थिति और निर्दोष लोगों की हत्या के बारे में भयभीत होने के लिए आपको अरब होने की आवश्यकता नहीं है।"

वे कहती हैं कि मानव होने का अर्थ है "दोनों पक्षों के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रखना।"

मारून ने इस बात पर भी जोर दिया कि कलीसिया और परमधर्मपीठ को क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने में "तटस्थ एजेंट" के रूप में भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन के साथ सहयोग करना शामिल होना चाहिए, क्योंकि इसका "इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों पर" प्रभाव है।

"यह हमारा विश्वास है", मारून ने निष्कर्ष निकाला: "सुलह, क्षमा और शांति स्थापना।"

