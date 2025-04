इज़रायली सेना ने गाजा को घेर लिया है। हज़ारों लोग विस्थापित हुए

वाटिकन न्यूज

गाजा, शनिवार 05 अप्रैल 2025 : गाजा में इजरायली सैन्य अभियान का विस्तार हो रहा है, दक्षिणी शहर राफा को अलग-थलग कर दिया गया है और सुरंगों तक हमास की पहुंच को अवरुद्ध कर दिया गया है, जबकि उत्तर में सेना गाजा शहर के दक्षिण में शेजैया पड़ोस तक आगे बढ़ गई है। हमास द्वारा संचालित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, कल के छापों में कम से कम 34 लोग मारे गए। 18 मार्च को युद्धविराम की समाप्ति के बाद से पट्टी में मरने वाले लोगों की कुल संख्या 1,249 हो गई।

संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली हमलों में नई वृद्धि के बाद, 280,000 विस्थापित नागरिक पुनः पलायन कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिबंधों और प्रवेश प्रतिबंधों के कारण आवश्यक वस्तुओं की कमी बढ़ रही है। यह जानकारी 65% क्षेत्र पर दी गई है। इज़रायली सैन्य अधिकारियों का कहना है कि इन अभियानों का उद्देश्य हमास के राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों को बेअसर करना है, जिनमें से कई हाल के दिनों में मारे जा चुके हैं।

उधर, इस्लामी समूह ने इजरायल को चेतावनी दी है कि वह उन क्षेत्रों से किसी भी जीवित इजरायली कैदी को नहीं हटाएगा, जहां से सैनिकों ने हाल के दिनों में निकासी का आदेश दिया है। हमास के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में वर्तमान में "आधे से अधिक जीवित इजरायली कैदी" बंद हैं, तथा इजरायली हमलों के कारण उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

इस बीच, आने वाले सप्ताहों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बैठक होने की संभावना है, जिसके लिए नेतन्याहू वाशिंगटन आएंगे। टैरिफ के मुद्दे के अलावा, गाजा से फिलिस्तीनियों को निकालने की योजना पर भी चर्चा होगी, जिसे यदि ट्रम्प छोड़ देते हैं तो भी यह नेतन्याहू सरकार की नजरों में बना रहेगा। यह जानकारी एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी द्वारा लीक की गई, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "इजराइल गाजा से स्वैच्छिक निकासी के लिए ट्रम्प के दृष्टिकोण को नहीं छोड़ेगा", और कहा कि "मतदानों के अनुसार दस लाख से अधिक गाजावासी वहां से निकलना चाहते हैं"। अधिकारी ने कहा, "हम कई देशों के संपर्क में हैं, जो न केवल आर्थिक लाभ के लिए, बल्कि रणनीतिक लाभ के बदले में भी फिलिस्तीनियों को अपने में समाहित करने में रुचि दिखा रहे हैं।"

