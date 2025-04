हैती में हथियारबंद गिरोहों ने एक शहर पर धावा बोलकर 500 कैदियों को मुक्त कराया

वाटिकन न्यूज

पोर्ट-औ-प्रिंस, बुधवार 02 अपैल 2025 : गिरोह के सदस्यों ने सोमवार को मध्य हैती के मिरेबलैस शहर पर हमला किया और जेल से लगभग 500 कैदियों को छुड़ा लिया। हैती की राष्ट्रीय पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि देश की राजधानी से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित शहर में अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है।

पुलिस ने शहर को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया है, लेकिन स्थानीय रिपोर्टों ने चेतावनी दी है कि भागे हुए कई कैदी अभी भी सड़कों पर हैं। सशस्त्र गिरोहों ने लगभग पूरी राजधानी पर कब्ज़ा कर लिया है। हालाँकि, इस नवीनतम हमले से पता चलता है कि वे देश के अन्य हिस्सों के शहरों में भी अपनी पहुँच बढ़ा रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने जिनेवा में मानवाधिकार परिषद को बताया कि विभिन्न गैंग गठबंधनों ने स्कूलों, अनाथालयों और अस्पतालों पर पुलिस बल से अधिक संख्या में समन्वित हमले किए हैं। उन्होंने हैती की स्थिति को "एक और संकट बिंदु" बताया।

तुर्क ने कहा कि भारी हथियारों से लैस गिरोहों का नियंत्रण बढ़ने, सार्वजनिक संस्थानों के बर्बाद होने और हर दिन मानवीय संकट बढ़ने के साथ, उन्हें यकीन नहीं है कि "गैंग हिंसा का सामान्य चित्रण असहनीय पीड़ा की मात्रा को दर्शाता है" जो हैती के लोग अनुभव कर रहे हैं।

जुलाई 2024 और फरवरी 2025 के बीच इस गैंग हिंसा के परिणामस्वरूप 4,239 लोग मारे गए और 1,356 घायल हुए।

जबकि हैती ने दशकों से बहुआयामी संकट का अनुभव किया है, फरवरी 2024 के अंत में, देश में गिरोह हिंसा बढ़ गई, और सिर्फ़ एक सप्ताह में 15,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए।

हैती की राष्ट्रीय पुलिस और सुरक्षा परिषद द्वारा अधिकृत बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन के प्रयासों के बावजूद, राज्य अपनी पकड़ खो रहा है। अब दस लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 40,000 लोग पिछले कुछ हफ़्तों में ही विस्थापित हुए हैं।

देश के 5करोड़ 50 लाख लोगों में से आधे लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं, और 20 लाख लोगों को आपातकालीन भूख के स्तर का सामना करने वाले के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चूंकि लगभग 5 लाख बच्चे विस्थापित हो चुके हैं - जिनमें से एक चौथाई कुपोषण से पीड़ित हैं - संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने बच्चों की स्थिति को विनाशकारी बताया और कहा कि यह "उन पर जीवन भर प्रभाव डालेगी।"

