आस्था आधारित संगठन द्वारा मानव तस्करों का मुकाबला

वाटिकन सिटी

परमधर्मपीठ फिदेस एजेंसी ने एक रिपोर्ट एक प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि मानव तस्कर पकड़े जाने से बचने के लिए धार्मिक वेश का उपयोग कर रहे हैं। एजेंसी ने बताया कि आस्था आधारित संगठन इस नई और परेशान करने वाली घटना से निपटने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

जांच के बाद, फिदेस ने इस बात को प्रकाश में लाया कि यह रणनीति मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में तस्करों द्वारा अपनाई जा रही है।

एजेंसी ने बताया कि इसमें अक्सर तस्कर, हवाई अड्डों और आव्रजन नियंत्रण से बचने के लिए पीड़ितों को ईसाई “तीर्थयात्रियों” या "मिशनरियों" के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

फिदेस ने बताया कि ऐसे कई मामले फ़िलिपीन्स और थाई अधिकारियों द्वारा उजागर किये गए थे। एक मामले में तीन महिलाएं थाईलैंड जा रही थीं और उन्होंने काथलिक मिशनरी होने का झूठा दावा किया।

जांच से पता चला कि इनमें से एक महिला तस्करी गिरोह की हिस्सा थी, जो दूसरों को फर्जी नौकरी का झांसा देकर उनका शोषण करती थी।

फिलीपीन्स आव्रजन ब्यूरो के अनुसार, 2024 में, लगभग 1,000 तस्करी के मामले आयें, जिन्हें अक्सर तस्करों द्वारा फर्जी तीर्थयात्रा, विवाह और नौकरी जैसी योजनाओं के माध्यम से धोखा दिया गया।

कथित तौर पर, यह साजिश अक्सर थाईलैंड, कंबोडिया और म्यांमार के क्षेत्रों में जबरन श्रम पैदा करने के लिए रची जाती रही हैं।

आस्था-आधारित संगठन इन अपराधों से लड़ने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और काथलिक कलीसिया मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर रही है।

फिलीपींस स्थित पीपुल्स रिकवरी- एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस कैथोलिक फाउंडेशन जो वकालत और बचाव के माध्यम से कमजोर बच्चों और तस्करी से बचे लोगों को बचाने और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ने म्यांमार में तस्करी से लाई गई फिलीपीन्स की महिलाओं को किये गये दुर्व्यवहारों का उजागर किया है।

इसके साथ ही, मानव तस्करी के खिलाफ फिलीपीन्स अंतरधार्मिक आंदोलन और तलिथा कुम थाईलैंड जैसे समूह जागरूकता बढ़ाने, पीड़ितों को समर्थन देने और शैक्षिक पहल तथा अंतरधार्मिक सहयोग द्वारा प्रणालीगत परिवर्तन हेतु सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

