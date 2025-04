भूकंप और छापेमारी: म्यांमार में मानवीय संकट और गहराया

वाटिकन न्यूज

यांगून, शनिवार 05 अप्रैल 2025 : मध्य म्यांमार में आए भूकंप के एक सप्ताह बाद मानवीय आपातकाल और भी बदतर हो गया है, मरने वालों की संख्या 3,300 से अधिक हो गई है तथा 5,000 लोग घायल हुए हैं। सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं, जबकि बचाव दलों ने पिछले कुछ घंटों में ढही इमारतों के मलबे से और अधिक शव बरामद किए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्यालय के प्रमुख टॉम फ्लेचर आपातकालीन हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करने के प्रयास में कल म्यांमार पहुंचे। उनका प्रयास सेना और जातीय मिलिशिया के बीच खूनी गृहयुद्ध से त्रस्त देश के संदर्भ में था, जहां भूकंप से पहले ही 30 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके थे और लगभग 20 लाख लोगों को सहायता की आवश्यकता थी।

फ्लेचर ने कहा, "कई लोगों ने सब कुछ खो दिया है, फिर भी वे बचे हुए लोगों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं।" उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित शहरों में से एक मांडले का दौरा किया और अपने सोशल मीडिया चैनलों पर "साहस, कौशल और दृढ़ संकल्प" के साथ राहत प्रयासों में लगे लोगों के समूहों की तस्वीरें पोस्ट कीं। कुछ समय पहले, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने एक बार फिर राहत सामग्री तक निर्बाध पहुंच का आह्वान किया था।

बर्मी सेना और कई सशस्त्र समूहों ने मानवीय प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए 22 अप्रैल तक युद्ध विराम की घोषणा की है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने स्वयं नेपीता के सशस्त्र बलों द्वारा उल्लंघन की निंदा की है, जिसमें भूकंप प्रभावित क्षेत्रों पर दर्जनों बमबारी की गई है। विपक्षी समूहों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 28 मार्च के भूकंप के बाद छापों के कारण कम से कम 68 लोगों की मौत हो गई है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने कहा, "मैं सभी सैन्य अभियानों को रोकने और भूकंप से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करता हूँ।" उच्चायुक्त टर्क ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि यह भयानक त्रासदी देश के लिए एक समावेशी राजनीतिक समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है," ठीक उसी समय जब 2021 में तख्तापलट के जरिए सत्ता में आए सैन्य जुंटा के प्रमुख जनरल मिन आंग ह्लाइंग बैंकॉक में एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक अभूतपूर्व विदेश यात्रा के बाद नेपीताव लौटे। वहां उन्होंने थाईलैंड, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और भारत के नेताओं से अलग-अलग मुलाकात की। बर्मा के सरकारी मीडिया के अनुसार, मिन आंग ह्लाइंग ने नई दिल्ली के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मिलकर वर्ष के अंत में चुनाव कराने के सैन्य शासन के इरादे को दोहराया, जिसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने हाल के सप्ताहों में ही संदेह व्यक्त किया था कि क्या चुनाव "स्वतंत्र और निष्पक्ष" तरीके से होंगे।

इस संदर्भ में, म्यांमार के प्राधिकारियों ने रोहिंग्या मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 800,000 शरणार्थियों में से 180,000 को वापस लौटने की अनुमति दे दी है, जिन्होंने बर्मी सेना द्वारा बार-बार की गई हिंसा के कारण हाल के वर्षों में बांग्लादेश में शरण ली है। ढाका और नेपीता ने 2018 और 2019 में रोहिंग्या को वापस भेजने का प्रयास किया था, लेकिन यह अभियान विफल हो गया था, क्योंकि शरणार्थियों को डर था कि म्यांमार लौटने पर उन्हें फिर से सताया जाएगा। हाल के महीनों में थाईलैंड की मध्यस्थता से वार्ता में रुकावटें दूर हुई हैं।

