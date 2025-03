अमेरिका ने यमन में हौथी विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमला किया

वाटिकन न्यूज

सना, सोमवार 17 मार्च 2025 : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यमन में हौथी विद्रोहियों को निशाना बनाकर हवाई हमलों की एक श्रृंखला शुरू की है। यह ट्रम्प प्रशासन के तहत समूह के खिलाफ पहला सैन्य अभियान है।

रिपोर्टों के अनुसार, रविवार दोपहर तक, हमलों में मरने वालों की संख्या 31 हो गई थी, जबकि कम से कम 101 अन्य घायल हो गए थे। राजधानी सना, उत्तरी प्रांत सादा- जो हौथियों का गढ़ है, सहित कई स्थानों पर हताहतों की संख्या दर्ज की गई।

हमलों ने सना में अल-जर्राफ और शोआब जैसे आवासीय इलाकों के साथ-साथ उत्तरी सादा में भी हमला किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने गोला-बारूद डिपो पर हमले के बाद विस्फोट और सफेद धुएं के गुबार की सूचना दी।

ट्रंप, जिन्होंने हाल ही में हौथियों को "विदेशी आतंकवादी संगठन" के रूप में फिर से नामित किया, सोशल मीडिया पर कहा कि इस अभियान का उद्देश्य अमेरिकी हितों की रक्षा करना और नौवाहन स्वतंत्रता को बहाल करना है। उन्होंने कहा, "आतंकवादियों के ठिकानों, उनके नेताओं और मिसाइल रक्षा को अमेरिकी नौपरिवहन और नौसेना की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए निशाना बनाया गया है।"

जवाब में, हौथी प्रशासन ने जवाबी कार्रवाई की कसम खाई। यह घोषणा की कि इन हमलों का जवाब दिया जाएगा। मंगलवार को, समूह ने लाल सागर और आसपास के पानी में इजरायली जहाजों पर हमले फिर से शुरू करने की योजना की घोषणा की, जब तक कि गाजा पट्टी क्रॉसिंग को फिर से नहीं खोला जाता।

ब्रिटेन, जो कभी-कभी साइप्रस में आरएएफ अक्रोटिरी में अपने बेस से हवाई हमलों में भाग लेता है, इस ऑपरेशन में शामिल नहीं हुआ, लेकिन अमेरिकी बलों के लिए नियमित ईंधन भरने का समर्थन प्रदान किया।

