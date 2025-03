यूक्रेन, कीव ने 30 दिन के युद्धविराम समझौते पर सहमति जताई

वाटिकन न्यूज़

जेद्दा, बुधवार 12 मार्च 2025 : सऊदी अरब की मध्यस्थता में यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जेद्दा में हुई बैठक फलदायी रही: कीव को दी जाने वाली सैन्य और खुफिया सहायता का निलंबन रद्द कर दिया गया, खनिजों पर एक समझौता किया गया जिस पर "जितनी जल्दी हो सके" सहमति बन जाएगी, लेकिन सबसे बढ़कर, 30 दिन के युद्धविराम पर सहमति बनी जिसे अब स्वीकार करना रूस पर निर्भर करेगा। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज ने जेद्दा से आश्वासन दिया, "हम मास्को से बात करेंगे।"

मॉस्को की ओर से अब तक कोई टिप्पणी नहीं आई है, सिवाय इसके कि आने वाले दिनों में अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ संपर्क होने की संभावना है, जैसा कि विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ज़खारोवा ने कहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहत की सांस और वास्तव में वार्ता के लिए सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आने में ज्यादा समय नहीं है: "एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की ओर एक कदम आगे - यूरोपीय संघ के नेता, उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा ने सोशल मीडिया पर लिखा - यूरोप आगामी शांति वार्ता में अपने सहयोगियों के साथ अपनी पूरी भूमिका निभाने के लिए तैयार है"; ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की टिप्पणी भी इसी प्रकार की है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की तत्काल टिप्पणी थी, "रूस के साथ समझौता करना यूक्रेन के मुकाबले आसान है", उन्होंने घोषणा की कि वे एक बार फिर अपने यूक्रेनी समकक्ष ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में आमंत्रित करेंगे, जबकि जेद्दा से रवाना होते हुए कीव प्रतिनिधिमंडल ने दोहराया कि यूरोप सहित सभी भागीदारों को शांति प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।

