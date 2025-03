विश्व जल दिवस : जल से संबंधित बिमारी में हर दिन 1000 बच्चे मर रहे हैं

वाटिकन न्यूज

यूनिसेफ, शनिवार, 22 मार्च, 2025 (यूनिसेफ) : जल संकट बढ़ने के साथ, 2040 तक, दुनिया भर में लगभग 4 में से 1 बच्चा अत्यधिक जल संकट वाले क्षेत्रों में होगा। आज, 4 बिलियन लोग जो दुनिया की लगभग दो-तिहाई आबादी है, साल में कम से कम एक महीने के लिए गंभीर जल संकट का सामना करते हैं। लगभग 436 मिलियन बच्चे बहुत अधिक जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिसका अर्थ है जल संकट और सुरक्षित जल सेवाओं के निम्न स्तर वाले क्षेत्र।

जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की गड़बड़ी की घटनाएँ लगातार और तीव्र हो रही हैं, जिससे सूखा पड़ रहा है, पानी की उपलब्धता कम हो रही है और पानी दूषित हो रहा है। इन घटनाओं का असर बच्चों, खासकर, सबसे कमजोर बच्चों के लिए पानी की मात्रा और गुणवत्ता पर बहुत बुरा असर पड़ता है।

ऐसा अनुमान है कि 2030 तक, पानी की गंभीर कमी के कारण लगभग 700 मिलियन लोग विस्थापित हो सकते हैं। ऐसी आपदाएँ, उच्च तापमान के साथ मिलकर बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देती हैं, जिससे संपूर्ण जल आपूर्ति नष्ट और दूषित हो जाती है, जिससे हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, और बच्चे इससे अधिक प्रभावित होते हैं।

जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में दुनिया के अग्रणी प्रदाता के रूप में यूनिसेफ के पास 100 से अधिक देशों में पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं, जो हर साल 35 मिलियन से अधिक लोगों को सुरक्षित जल उपलब्ध कराते हैं।

यूनिसेफ आपात स्थितियों से प्रभावित लगभग 85 प्रतिशत देशों में पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के समन्वय का नेतृत्व करता है, सुरक्षित पानी तक पहुंच के लिए पर्याप्त सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से हैजा के प्रकोप और अन्य जलजनित बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है: 2023 में 73 देशों में 42 मिलियन से अधिक लोगों तक जल सेवाएं पहुँचाई गईं।

जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य के टिकाऊ समाधानों में यूनिसेफ के योगदान के कारण, 2023 में 56 देशों में 2,789 सौर ऊर्जा चालित जल प्रणालियाँ स्थापित की गईं, जिससे 2019 से स्थापित प्रणालियों की कुल संख्या 8,900 से अधिक हो गई, जिससे जीवाश्म ईंधन के उपयोग और लागत में कमी आई और दूरदराज और जलवायु-संवेदनशील समुदायों में लाखों लोगों तक पानी पहुँचने में मदद मिली।

