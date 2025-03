सऊदी अरब में अमेरिका-यूक्रेन वार्ता शुरू हुई

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 10 मार्च 2025 : राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सऊदी अरब में राकुमार मोहम्मद बिन सलमान के साथ अपनी बैठक से कुछ घंटे पहले कहा कि यूक्रेन "पूरी तरह से रचनात्मक वार्ता में लगा हुआ है" लेकिन वह चाहता है कि उसके हितों को "सही तरीके से ध्यान में रखा जाए।"

सऊदी अरब की धरती पर, कल लाल सागर के किनारे स्थित शहर जेद्दा में, अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारी, ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस यात्रा के बाद पहली बार मिलेंगे। अमेरिका के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि वाशिंगटन "एक शांति समझौते और यहां तक ​​कि एक प्रारंभिक युद्धविराम के लिए एक रूपरेखा विकसित करना चाहता है।" इस बीच, राष्ट्रपति ट्रम्प ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे कीव के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के करीब हैं और उन्हें सऊदी अरब में वार्ता से "काफी प्रगति" की उम्मीद है। पिछले बुधवार को ही सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने यूक्रेन के साथ सूचना साझा करने पर रोक की पुष्टि की थी।

हालाँकि, ट्रम्प का यह नया हाथ एलन मस्क की उस धमकी के कुछ ही घंटों बाद आया है, जिसे तुरंत वापस ले लिया गया था, जिसमें उन्होंने यूक्रेन को स्टारलिंक उपग्रह प्रणाली से अलग करने की बात कही थी, जिसके बिना, अमेरिकी सरकार के अधिकारी के अनुसार, यूक्रेनी मोर्चा "ध्वस्त" हो जाएगा। शब्द जिनसे टकराव शुरू हो गया है: पोलिश विदेश मंत्री सिकोरस्की ने स्टारलिंक के विकल्प के रूप में एक यूरोपीय उपग्रह प्रणाली के निर्माण की परिकल्पना की है। तथा यूरोप, अपनी ओर से, पुनः शस्त्रीकरण योजना के क्रियान्वयन की प्राथमिकता को दोहराता है, जिसमें नई रक्षा सब्सिडी भी शामिल है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष वॉन डेर लेयेन ने नए यूरोपीय आयोग की गतिविधि के पहले 100 दिनों के मूल्यांकन के अवसर पर यह संदेश दिया कि "रक्षा के संबंध में कुछ भी छूट नहीं है।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here