यूक्रेन, संभावित युद्धविराम की प्रतीक्षा में

कीव, शनिवार 15 मार्च 2025 : ‘‘हम पुतिन के साथ बातचीत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यह काफी अच्छी तरह से चल रही है, यह बहुत जटिल स्थिति है। हमारा यूक्रेनी पक्ष के साथ युद्धविराम समझौता है और हम रूस के साथ भी उसी समझौते पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं,” राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा।

समाचार पत्र 'फुल मेजर' के साथ एक वीडियो साक्षात्कार में जारी ट्रम्प के अंतिम शब्द यूक्रेन में युद्धविराम के लिए चल रही वार्ता की स्थिति को दर्शाते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना ​​है कि पुतिन युद्ध विराम को स्वीकार कर सकते हैं और कहते हैं कि "सोमवार को हम थोड़ा और जान पाएंगे और उम्मीद करते हैं कि यह ठीक रहेगा"। ट्रम्प के आकलन से कुछ घंटे पहले, मॉस्को में पुतिन और व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ के बीच बैठक के बाद क्रेमलिन ने युद्ध विराम के बारे में खुद को "सावधानीपूर्वक आशावादी" घोषित किया। शुक्रवार शाम को एक्स पर प्रकाशित एक वीडियो में, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने घोषणा की कि "यह कूटनीति से भरा दिन था जो शांति को करीब ला सकता है"। ज़ेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने सऊदी अरब में बातचीत की गई युद्ध विराम योजना को स्वीकार कर लिया है, लेकिन रूस पर रचनात्मक होने के लिए दबाव डालना अभी भी आवश्यक है।

मॉस्को पर दबाव बनाए रखना, तथाकथित "इच्छुक लोगों के गठबंधन" द्वारा आज आयोजित वर्चुअल शिखर सम्मेलन का घोषित उद्देश्य है, जिसमें 25 सहयोगी नेता शामिल हैं, जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा बुलाया गया है। डाउनिंग स्ट्रीट ने एक बयान में कहा कि ऑनलाइन बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और प्रमुख यूरोपीय संघ के देशों, नाटो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है। ब्रिटिश प्रेस के अनुसार, इतालवी समयानुसार सुबह 11 बजे होने वाले सम्मेलन के दौरान, स्टार्मर से यह जोर देने की उम्मीद है कि "ठोस प्रतिबद्धताओं" को अपनाने का समय आ गया है, जबकि पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रस्तावित शांति योजना के कार्यान्वयन से बचने के लिए "विलंब करने की रणनीति" अपनाने की कोशिश कर रहे हैं।

