यूक्रेन, रियाद में युद्धविराम की दिशा में पहला कदम उठाने पर सहमत

सऊदी अरब, रियाद, बुधवार 26 मार्च 2025 : काला सागर में युद्ध विराम, ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों पर रोक तथा तीसरे पक्ष के देशों को समझौतों की निगरानी के लिए हरी झंडी। ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर यूक्रेन में युद्धविराम के लिए नाजुक समझौता टिका हुआ है, जो सऊदी अरब के रियाद में दो दिनों की कठिन वार्ता के बाद हासिल हुआ है, हालांकि वाशिंगटन, मास्को और कीव के बीच अलग-अलग मेजों पर यह वार्ता हुई थी। यह घोषणा व्हाइट हाउस द्वारा की गई, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने महत्वपूर्ण प्रगति की बात कही तथा यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने वार्ता के सकारात्मक परिणाम की पुष्टि की तथा रूस के वास्तविक इरादों के बारे में सतर्कता बरती। हालाँकि, क्रेमलिन ने दोहराया कि इस स्तर पर भी वार्ता केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ही रहेगी।

अपनी ओर से, मास्को ने बदले में कुछ मांगा है: "सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने, बल प्रयोग को समाप्त करने तथा काला सागर में सैन्य उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक जहाजों के प्रयोग को रोकने" के मुद्दे का समाधान अमेरिका द्वारा रूसियों को "कृषि उत्पादों और उर्वरकों के निर्यात के लिए विश्व बाजार तक पहुंच बहाल करने" में मदद करने के वादे के साथ किया गया। रूस के लिए यह एक आवश्यक तत्व है, कि क्रेमलिन ने समुद्री युद्धविराम को हरी झंडी केवल इस शर्त पर दी है कि कुछ वित्तीय संस्थाओं पर "प्रतिबंधों को हटा लिए जाने के बाद ही" ऐसा किया जाएगा।

ऊर्जा अवसंरचना की सुरक्षा के विशेष गर्म विषय पर, एक सप्ताह पहले स्थापित 30-दिवसीय संघर्ष विराम का सम्मान करने में विफलता के बाद, ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच आपसी आरोप-प्रत्यारोप के बीच, समझौता अब "यूक्रेन और रूस की ऊर्जा सुविधाओं" अर्थात "गैस पाइपलाइनों, रिफाइनरियों और बिजली संयंत्रों" को बचाने की प्रतिबद्धता को "कार्यान्वित करने के उपायों" के विकास पर केंद्रित है, क्रेमलिन ने स्पष्ट किया है कि "किसी एक पक्ष द्वारा स्थगन के उल्लंघन की स्थिति में, दूसरे पक्ष को इसका सम्मान करने के दायित्व से खुद को मुक्त मानने का अधिकार है।"

दूसरी ओर, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की समुद्री मोर्चे पर युद्ध विराम समझौतों की निगरानी के मुद्दे पर यूरोप या तुर्की की भागीदारी की उम्मीद करते हैं, तथा इसके बजाय वे ऊर्जा पर युद्ध विराम की निगरानी के लिए मध्य पूर्वी अभिनेताओं को शामिल करने का प्रस्ताव रखते हैं। अंत में, अमेरिका-रूस-यूक्रेन समझौतों में "स्थायी शांति" प्राप्त करने की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता शामिल है और इसके अलावा, "युद्धबंदियों के आदान-प्रदान, नागरिक बंदियों की रिहाई और जबरन स्थानांतरित यूक्रेनी बच्चों की वापसी" के लिए एक मार्ग भी है, जिस पर फिलहाल केवल कीव और वाशिंगटन के बीच सहमति बनी है।

हालांकि, शांति अभी दूर की कौड़ी लगती है: यूक्रेनी सेना के अनुसार, रात को रूसी ड्रोन के समूहों ने खेरसॉन से माइकोलाइव क्षेत्र की ओर तथा काला सागर से ओडेसा की ओर बढ़ते हुए कई क्षेत्रों पर हमला किया। कीव की विमान रोधी रक्षा ने कहा कि उसने देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रक्षेपित किए गए 100 से अधिक रूसी ड्रोनों को रोक लिया, हालांकि कुछ स्थानों पर गिरने के कारण भौतिक क्षति हुई।

