कीव, शनिवार 8 मार्च 2025 : यूक्रेन में अस्थायी युद्धविराम पर चर्चा करने को तैयार। ब्लूमबर्ग ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की स्थिति के बारे में यही खुलासा किया था, जिसके अनुसार क्रेमलिन ने पिछले फरवरी में सऊदी अरब में वार्ता के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रस्ताव भेजा होगा।

रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस बात पर जोर देते रहे कि युद्ध विराम तभी सम्भव है जब भविष्य में युद्ध विराम संधि और शांति मिशन की संरचना पर सहमति हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इसमें शामिल देशों का चयन करना चाहते हैं, जैसे कि चीन और अन्य "तटस्थ" देश, लेकिन नाटो, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को स्पष्ट रूप से इससे बाहर रखा गया है। प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका 11 मार्च को सऊदी अरब में होने वाली वार्ता में यूक्रेन के साथ समझौते के विवरण पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। इस बीच, रूस ने यूरोप को चेतावनी दी है: "यूरोपीय संघ का पुनःसशस्त्रीकरण मुख्यतः रूस के विरुद्ध हो रहा है, जिसके कारण उसे उचित प्रतिक्रिया अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यूरोप को यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए कोई समाधान खोजने में असमर्थ मानते हुए चेतावनी दी कि वे "युद्ध विराम होने तक मास्को के खिलाफ व्यापक बैंकिंग प्रतिबंध और टैरिफ लगाने" पर विचार कर रहे हैं, उन्होंने मास्को और कीव से आग्रह किया कि वे "अब बहुत देर होने से पहले" बातचीत की मेज पर बैठ जाएं। ट्रम्प ने इसके बाद ओवल ऑफिस में संवाददाताओं से कहा कि "पुतिन के साथ बातचीत करना ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करने से ज़्यादा आसान है। मैं पुतिन पर विश्वास करता हूं, मुझे लगता है कि हम रूस के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से कहूं तो मुझे यूक्रेन के साथ काम करना अधिक कठिन लगता है, क्योंकि उसके पास कार्ड नहीं हैं।"

इस बीच, डोनेस्क क्षेत्र में रात भर किए गए नवीनतम रूसी हवाई हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है और 30 घायल हो गए हैं। यह हमला देश के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले के एक दिन बाद हुआ है। बचावकर्मियों और स्थानीय अधिकारियों ने यह घोषणा की। स्थानीय गवर्नर ने कहा कि यूक्रेन ने हाल के घंटों में ड्रोन हमला करके जवाब दिया है, जिसमें रूस के लेनिनग्राद क्षेत्र में एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया तथा एक टैंक को नुकसान पहुंचाया गया।

