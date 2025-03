यूक्रेन के लोग ताजा लड़ाई के बीच शांति के लिए लालायित हैं

वाटिकन न्यूज़

कीव, सोमवार 3 मार्च 2025 : क्रिवी रिह शहर में 23 वर्षीय फार्मासिस्ट एवलिन का कहना है कि वह अब अपने माता-पिता के साथ रहती है क्योंकि वह अब, "युद्ध के कारण अकेला रहने से डरती है।"

उसने कहा, कि उसे रात में ड्रोन और मिसाइलों द्वारा आवासीय भवनों पर हमला किए जाने की घटना याद है, "यह डरावनी और बहुत शोरगुल वाली रात थी।" इस तरह के हमलों में हाल के दिनों में उसके क्षेत्र में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच घायल हो गए। उसे अभी भी उम्मीद है कि वह एक दिन अपने परिवार में शांति से रहेगी।

अधिकारियों का कहना है कि शनिवार से यूक्रेन के आसपास रूसी हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 19 घायल हो गए।

लक्ष्यित क्षेत्रों में कथित तौर पर दक्षिणी ओडेसा क्षेत्र शामिल था, जहां एक रूसी मिसाइल ने ओडेसा शहर में बंदरगाह सुविधाओं पर हमला किया, जिससे बुनियादी ढांचे और एक यूरोपीय कंपनी से संबंधित पनामा के झंडे वाले जहाज को नुकसान पहुंचा।

लंदन में, कई यूरोपीय संघ और नाटो देश यूक्रेन की सुरक्षा पर केंद्रित एक ऐतिहासिक सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।

ब्रिटिश प्रधान मंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ लंबी बातचीत की और बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इममानुएल मैक्रोन से फ़ोन पर बात की।

प्रधान मंत्री स्टारमर ने कहा, "हम अब सहमत हो गए हैं कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और संभवतः एक या दो अन्य देशों के साथ, यूक्रेन के साथ लड़ाई को रोकने की योजना पर काम करेगा और फिर हम उस योजना पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चर्चा करेंगे।"

फिर भी राष्ट्र का पुनर्निर्माण आसान नहीं होगा, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन में अब दुनिया में सबसे ज़्यादा बम या अन्य विस्फोटक उपकरण हैं जो विस्फोट न हो पाया है। देश का लगभग एक तिहाई हिस्सा संभावित रूप से खनन किया गया है।

माना जाता है कि फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद से कम से कम दस लाख लोग मारे गए और घायल हुए हैं। इसके अलावा, यूक्रेन अभी भी 19,000 से अधिक यूक्रेनी बच्चों की तलाश कर रहा है, जिनके बारे में उसका कहना है कि उन्हें अवैध रूप से रूस में स्थानांतरित किया गया है।

वे अनुमानित 10.6 मिलियन यूक्रेनियों में से हैं, जो कि आबादी का लगभग 25 प्रतिशत है, जो युद्ध शुरू होने के बाद से विस्थापित हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र 2025 के लिए एक मानवीय और शरणार्थी प्रतिक्रिया योजना शुरू कर रहा है और संकट से प्रभावित लाखों लोगों का समर्थन करने के लिए 3.3 बिलियन डॉलर की अपील कर रहा है।

