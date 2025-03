सीरिया दुनिया के सबसे विनाशकारी मानवीय संकटों में से एक बन गया है

सीरिया, मंगलवार, 18 मार्च 2025 (रेई) : हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में यह बात सबसे आगे थी, जिसने चल रही तबाही को उजागर किया। यह रिपोर्ट 18 मार्च को, सीरिया के दीर्घकालिक राष्ट्रपति बशर अल-असद की तानाशाही शासन के 8 दिसंबर को अचानक पतन होने के 100 दिन बाद, जारी की गई।

इस संकटग्रस्त मध्य पूर्वी देश में व्याप्त पीड़ा पर विचार करते हुए यूनिसेफ ने कहा कि इस संकटग्रस्त देश में 16.7 मिलियन लोग जरूरतमंद हैं, जिनमें 7.5 मिलियन बच्चे शामिल हैं।

इसके अलावा, इसने उल्लेख किया कि 7.4 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हैं, जिनमें से आधे से अधिक बच्चे हैं।

बच्चों के सामने आनेवाले संकट का विवरण देते हुए, एजेंसी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सीरिया में 7.5 मिलियन से अधिक बच्चों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है और सभी बच्चे किसी न किसी तरह के मनोसामाजिक संकट का सामना कर रहे हैं।

कम से कम 5 मिलियन बच्चे बिना विस्फोट वाले तोपों के खतरे में हैं और यूनिसेफ ने अफसोस जताया कि अनुमान है कि पूरे सीरिया में लगभग 300,000 बिना विस्फोट वाले उपकरण बिखरे पड़े हैं।

ऐसे देश में जहाँ 14.9 मिलियन लोगों को स्वास्थ्य सेवा सहायता की आवश्यकता है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बताया कि 500,000 बच्चे कुपोषित हैं, और 2 मिलियन बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है।

इस समय, लगभग 2.5 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और 1 मिलियन से अधिक बच्चों के स्कूल छोड़ने का खतरा है।

इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र संगठन ने कहा कि 7.2 मिलियन बच्चों को शैक्षिक सहायता की आवश्यकता है, और 3 में से 1 स्कूल अनुपयोगी है क्योंकि इसे नष्ट कर दिया गया है, क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, या विस्थापित व्यक्तियों के लिए आश्रय के रूप में उपयोग किया जाता है।

यूनिसेफ ने पानी और स्वच्छता सेवाओं की अपर्याप्तता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए समझाया, आवश्यक सेवाओं तक पहुँच और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी बहुत कुछ कमी रह गई है।

अनुमानों से पता चलता है कि सीरिया में दस में से नौ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, चार में से एक बेरोजगार है, और लगभग तीन में से दो लोग अत्यधिक गरीबी में रहते हैं।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here