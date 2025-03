सीरिया, पश्चिम में लगभग एक हजार नागरिकों का नरसंहार

वाटिकन न्यूज

दमिश्क, सोमवार 10 मार्च 2025 : पश्चिमी सीरिया में हिंसा की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है, गुरुवार से अब तक लगभग 1,000 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं। इनमें से अधिकांश अलावी नागरिक हैं, इस समूह में अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद भी शामिल हैं। पीड़ितों में कम से कम 13 बच्चे हैं, जिनमें एक छह माह का बच्चा भी शामिल है। हताहतों और घायलों के अलावा, हिंसा के कारण हजारों परिवारों को विस्थापित होना पड़ा है तथा आवश्यक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है।

अंतरिम सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने अभी तक मृतकों की आधिकारिक संख्या नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि देश के पश्चिमी भाग में हाल के दिनों में नागरिकों के विरुद्ध हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा, तथा उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिक शांति की रक्षा के लिए एक समिति गठित की जाएगी। दमिश्क की ग्रैंड मस्जिद से राष्ट्र को संबोधित करते हुए शराआ ने यथासंभव राष्ट्रीय एकता और नागरिक शांति बनाए रखने की अपनी इच्छा दोहराई। अल शरा ने हिंसा की जांच के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय आयोग के गठन की घोषणा की।

सरकार ने अभी तक हिंसा की जिम्मेदारी भी नहीं ली है, जो मुख्य रूप से लाताकिया और टारटस के तटीय क्षेत्रों तथा हामा और होम्स के मध्य क्षेत्रों में हुई थी। सीरियन ऑब्ज़र्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार, नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोग सरकार समर्थक जिहादी थे, जिनमें से कई विदेशी थे - कोकेशियाई, मध्य एशियाई, उत्तरी अफ्रीकी, मिस्री, चीनी - "जो अलावी और ख्रीस्तियों के बीच अंतर नहीं कर सकते"। कुल मृतकों की संख्या लगभग 1300 है - जिनमें कुछ ख्रीस्तीय भी हैं, जैसा कि अंतियोक के ऑर्थोडोक्स प्राधिधर्माध्यक्ष ने पुष्टि की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इन घटनाओं की निंदा की गई है। संयुक्त राष्ट्र का एक प्रतिनिधिमंडल कल पहली बार सरकारी सैनिकों के साथ जब्ला (लताकिया) पहुंचा, जो सबसे अधिक प्रभावित अलावी शहरों में से एक है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संयुक्त राष्ट्र और सीरियाई अधिकारियों से जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने का आह्वान किया है।

