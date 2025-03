सूडान का गृह युद्ध बढ़ता जा रहा है, दक्षिण सूडान नए गृह युद्ध के कगार पर

वाटिकन न्यूज

खार्तूम, सोमवार 31 मार्च 2025 : संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी निकोलस हेयसोम ने स्थिति को "भयानक" बताया और राष्ट्रपति साल्वा कीर और उपराष्ट्रपति रीक मचर से अपने व्यक्तिगत हितों से उपर अपने लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

दक्षिण सूडान ने कई वर्षों के संघर्ष के बाद 2011 में सूडान से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन जातीय विभाजन ने देश को 2013 में गृहयुद्ध में धकेल दिया।

इस बीच, सूडान में, सेना ने खार्तूम में राष्ट्रपति महल पर फिर से कब्ज़ा कर लिया, जो चल रहे गृहयुद्ध में अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत थी।

सूडान के सूचना मंत्री खालिद अल-ऐसर ने सेना की सफलता की पुष्टि करते हुए कहा कि झंडा फहराया गया, महल वापस आ गया है और जीत पूरी होने तक यात्रा जारी रहेगी।

संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी के प्रमुख ने सूडान में संघर्ष को दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बताया है। हज़ारों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और अकाल ने कुछ परिवारों को जीवित रहने के लिए घास खाने पर मजबूर कर दिया है।

यह संकट 2019 में लंबे समय से निरंकुश राष्ट्रपति उमर अल-बशीर को हटाए जाने के बाद वर्षों की अस्थिरता से उपजा है।

2021 में जनरल अब्देल फत्ताह अल-बुरहान और मोहम्मद हमदान डागालो के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट ने लोकतंत्र में एक संक्षिप्त बदलाव को पटरी से उतार दिया। 2023 तक, सूडानी सेना और आरएसएफ के बीच तनाव पूर्ण पैमाने पर लड़ाई में बदल गया।

दोनों पक्षों ने पूरे युद्ध के दौरान मानवाधिकारों के हनन के आरोपों का सामना किया है।

