दक्षिण कोरिया के भीषण जंगल की आग में दर्जनों लोग मारे गए

वाटिकन न्यूज

सियोल, शनिवार 29 मार्च 2025 : गुरुवार को एक जंगल में लगी देश की अब तक की सबसे भीषण जंगल की आग ने हजारों घरों, बुनियादी ढांचे, पूजा स्थलों और वाहनों को नष्ट कर दिया है। तेज हवाओं और शुष्क मौसम के कारण पिछले शुक्रवार से दक्षिण कोरिया के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों में कई जगह जंगल की आग भड़क रही है।

सरकार ने आग बुझाने के लिए हजारों कर्मियों, दर्जनों हेलीकॉप्टरों और अन्य उपकरणों को जुटाया है, लेकिन हवा उनके प्रयासों में बाधा डाल रही है। हल्की बारिश की उम्मीद है, लेकिन मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इससे आग बुझाने में शायद ज्यादा मदद नहीं मिलेगी।

पीड़ितों में बुधवार को आग पर काबू पाने के प्रयासों के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर का पायलट और चार अग्निशमन कर्मी तथा अन्य कर्मचारी शामिल हैं, जो तेजी से फैलती लपटों में फंसकर मर गए।

अधिकारियों को संदेह है कि मानवीय भूल के कारण कई जगह जंगल में आग लगी, उनका कहना है कि मरने वाले अधिकांश नागरिक बुजुर्ग थे या ऐसे लोग थे जिन्हें जल्दी से भागना मुश्किल लगा या जिन्होंने खाली करने के आदेश को भी अस्वीकार कर दिया।

चेओंगसोंग में, एक बौद्ध मंदिर के जलने का खतरा है। दक्षिण-पूर्व में, 14वीं शताब्दी के आसपास स्थापित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पुंचियन सहित दो गांवों को खाली करने का आदेश दिया गया है। उइसोंग में, गौंसा मंदिर परिसर में 30 संरचनाओं में से लगभग 20, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे मूल रूप से 7वीं शताब्दी में बनाई गई थीं, जलकर राख हो गई हैं। उनमें से दो राज्य द्वारा नामित "धरोहर" थे।

सरकार के आपदा प्रतिक्रिया केंद्र के उप प्रमुख ने कहा कि जंगल की आग "जलवायु संकट की वास्तविकता को दर्शाती है जिसका हमने अभी तक अनुभव नहीं किया है।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here