अफ़गानिस्तान में बाढ़ में मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं

अफगानिस्तान, शनिवार 1 मार्च 2025 : गुरुवार को सहायता संगठन सेव द चिल्ड्रन ने इस बात पर दुख जताया कि हाल ही में अफ़गानिस्तान में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में मारे गए 29 लोगों में कम से कम चार बच्चे शामिल हैं।

एशियाई राष्ट्र के लिए चरम मौसम आम बात हो गई है।

2024 में उत्तरी अफ़गानिस्तान में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। कम से कम 200 लोग मारे गए और 3,000 से ज़्यादा घर नष्ट हो गए।

25 फ़रवरी 2025 को पश्चिमी फ़राह प्रांत में अचानक आई बाढ़ ने लोगों को बहा दिया, जबकि ओलावृष्टि के कारण घर ढहने से तीन और लोगों की मौत हो गई।

एएफपी समाचार एजेंसी के अनुसार, पूर्व में हेलमंद प्रांत में छह लोग मारे गए, जिसमें बिजली गिरने से एक बच्चे की भी मौत हो गई। कंधार प्रांत में नौ अन्य लोग मारे गए।

अफ़गानिस्तान में सेव द चिल्ड्रन के निदेशक अरशद मलिक ने कहा, "इन बाढ़ों में पूरे परिवार बह गए हैं, और कम से कम चार बच्चों की जान चली गई है।"

उन्होंने कहा, "जीवित बचे लोगों के लिए, उनके स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक परिणाम होंगे।" उन्होंने आगे कहा, "इस तरह की बाढ़, इस बात का एक और संकेत है कि जलवायु परिवर्तन इतनी तेज़ी से हो रहा है कि अफ़गानिस्तान में रहने वाले परिवार इसके अनुकूल नहीं हो पा रहे हैं... और इसका असर बच्चों पर और सबसे कमजोर लोगों पर पड़ रहा है।"

अध्ययनों के अनुसार, वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण अफ़गानिस्तान और दुनिया के अधिकांश हिस्सों में बारिश में वृद्धि और अधिक तीव्र वृद्धि हो रही है और ये चरम मौसम की घटनाएँ पहले से ही कमज़ोर आबादी के लिए बहुत दर्दनाक हैं, जो दीर्घकालिक कठिनाइयों से

