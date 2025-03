गज़ा पर इस्राएली हवाई हमलों में 300 से अधिक लोगों की मौत, युद्धविराम टूटा

गज़ा, मंगलवार, 18 मार्च 2025 (रेई) : इस्राएल और हमास के बीच युद्ध विराम समाप्त हो गया है, जिससे गज़ा में विनाश की लहर फिर से शुरू हो गई है। रातभर में, इस्राएली लड़ाकू विमानों ने घनी आबादीवाले इलाकों को निशाना बनाते हुए 30 से ज्यादा हवाई हमले किए। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 330 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें आम नागरिक और बच्चे शामिल हैं, और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। प्रभावित इलाकों में खान यूनिस भी शामिल है, जहाँ विस्थापित परिवारों को आश्रय देनेवाले टेंट नष्ट कर दिए गए हैं, जिससे चल रहे मानवीय संकट में वृद्धि हुई है। स्थानीय अस्पताल भरे हुए हैं, और जरूरी चिकित्सा आपूर्तियाँ बहुत कम हैं।

इस्राएली अधिकारियों ने गज़ा में "असामान्य गतिविधि" का हवाला देते हुए हवाई हमलों को उचित ठहराया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षामंत्री इस्राएल कैट्ज़ ने सैन्य कार्रवाइयों का बचाव करते हुए कहा कि वे तब तक जारी रहेंगे जब तक हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा नहीं कर दिया जाता। कैट्ज़ ने सैन्य प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, "हम तब तक लड़ना बंद नहीं करेंगे जब तक युद्ध का हर उद्देश्य हासिल नहीं हो जाता।"

जवाब में, हमास ने बमबारी की निंदा की, और नेतन्याहू के फैसले को "कैदियों के लिए मौत की सजा" बताया। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस्राएली नेता पर युद्ध का इस्तेमाल इस्राएल के आंतरिक राजनीतिक संकटों से ध्यान हटाने के लिए करने का आरोप लगाया, जिससे इस्राएल के भीतर बढ़ते गुस्से को और बढ़ावा मिला।

बंधकों के रिश्तेदारों का प्रतिनिधित्व करनेवाले इस्राएल के सबसे बड़े समूह, फैमिलीज़ फोरम ने हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया, नेतन्याहू से उनके प्रियजनों की "हत्या बंद करने" का आग्रह किया। उन्होंने चल रहे हवाई हमलों के दौरान बंधकों की सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ तत्काल बैठक की मांग की।

हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 7 अक्टूबर, 2023 को शत्रुता शुरू होने के बाद से गज़ा में मरनेवालों की संख्या 45,000 तक पहुँच गई है।

इस बीच, जब व्हाइट हाउस ने इस्राएल के प्रति अपने अटूट समर्थन को दोहराया, वहीं अस्पताल से पोप फ्राँसिस ने एक बार फिर युद्ध की मूर्खता पर जोर दिया।

