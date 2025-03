गाजा में जनता का विरोध: “हमास को गाजा पट्टी से बाहर करो”

वाटिकन न्यूज

गाजा, बुधवार 26 मार्च 2025 : "हमास बाहर": यह वह नारा था जो कल मंगलवार 25 मार्च को पूरे गाजा पट्टी में गूंज रहा था। यह युद्ध के जारी रहने, भूख, विस्थापन की स्थिति और ठंड से हताश लोगों का नारा था। उत्तर में बेत लाहिया शिविर से विरोध प्रदर्शन जबालिया और अंततः दक्षिण में खान यूनिस तक फैल गया, जहां की जनता शत्रुता समाप्त करने की मांग को लेकर एकजुट हो गई। प्रदर्शनों की सूचना आम लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो के माध्यम से दी गई : पट्टी में इस्लामवादी समूह से जुड़े मीडिया ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, यहां तक ​​कि मिलिशिया द्वारा प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की भी कोई सूचना नहीं दी गई।

फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण (पीएनए) के अध्यक्ष के सलाहकार महमूद अल-हबाश ने कहा, "गाजा पट्टी में प्रदर्शन हमास की नीतियों के खिलाफ निवासियों की पुकार है।" उन्होंने कहा कि इसका समाधान पट्टी पर पीएनए नियंत्रण बहाल करना होगा: "हमें हमास को सत्ता से हटाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।" उन्होंने कहा, “मेरा सुझाव है कि संगठन गाजा में फिलिस्तीनी लोगों की बात सुने।”

संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता द्वारा कल दैनिक समाचार पत्र ‘ला स्टाम्पा’ में दिए गए अनुमान के अनुसार, 18 मार्च को पुनः युद्ध शुरू होने के बाद से, "मैनहट्टन के आकार" वाले क्षेत्र में इजरायली बलों के निकासी आदेशों के बाद 120,000 फिलिस्तीनियों को पहले ही अपने घर छोड़ने पड़े हैं। गाजा की स्थिति के बारे में यूरोपीय संकट प्रबंधन आयुक्त हफजा लाहबीब ने भी चिंता व्यक्त की, जिन्होंने “स्वास्थ्य कर्मियों, एम्बुलेंस और अस्पतालों पर अभी भी इजरायल द्वारा हमले की चिंताजनक रिपोर्ट” की बात कही। उन्होंने कहा, "मानवीय सहायता अत्यंत जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए जारी रहनी चाहिए।" “अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सभी को सम्मान करना चाहिए।”

जबकि लोग विरोध कर रहे हैं, गाजा पट्टी पर इजरायली हमले जारी हैं। आज सुबह तड़के इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) द्वारा किए गए हवाई हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए। अल-जज़ीरा ने बताया कि पीड़ितों में पांच बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें एक छह महीने का बच्चा भी शामिल है, जिसकी मां के साथ हत्या कर दी गई। अल-जजीरा ने उत्तरी गाजा पट्टी के बेत लाहिया में नवीनतम हताहतों की सूचना दी।

इजराइल में भी कल विरोध प्रदर्शन का दिन था, जहां सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और येरुसालेम में एकत्रित हुए। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ थे, जिन्हें “इज़राइली मूल्यों का गद्दार” कहा गया। हमास के कब्जे में अभी भी बंधकों के रिश्तेदारों ने डामर पर बैठकर मौन प्रदर्शन किया।

