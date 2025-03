अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस : एक बेहतर भविष्य के लिए पहल

वाटिकन न्यूज

1977 से हर साल 8 मार्च को, संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के अधिकारों और वैश्विक संदर्भ में उनकी स्थितियों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं का सम्मान करता है।

मानव तस्करी के खिलाफ तलिथा कुम इंटरनेशनल नेटवर्क ने मानव तस्करी की विश्वव्यापी समस्या से निपटने के लिए एक नया कॉल टू एक्शन लॉन्च किया है। इसके अलावा, युवा लड़कियों को जीवन में सबसे अच्छी शुरुआत देने के लक्ष्य के साथ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने अफगानिस्तान में लड़कियों को पढ़ना और लिखना सीखने में मदद करने की आवश्यकता को उजागर करने के लिए एक लघु वीडियो को बढ़ावा दिया है।

फरवरी में मानव तस्करी के खिलाफ प्रार्थना और जागरूकता के लिए 11वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के समापन पर (2015 में पोप फ्राँसिस द्वारा स्थापित एक पहल) अंतर्राष्ट्रीय युवा लोगों के एक समूह, जिन्हें आशा के राजदूत के रूप में जाना जाता है, ने कार्रवाई के लिए आह्वान का मसौदा तैयार किया है।

कार्रवाई के आह्वान में मानव तस्करी से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करने और उनकी देखभाल करने के लिए राजदूतों की प्रतिबद्धता को दोहराया गया और दुनिया भर के युवाओं को सरकारों, संस्थाओं और सभी पृष्ठभूमियों और धर्मों के लोगों से मानव तस्करी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का आह्वान करने के लिए आमंत्रित किया गया।

मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थना और जागरूकता दिवस की समन्वयक सिस्टर एबी एवेलिनो ने कहा कि 8 मार्च को कॉल टू एक्शन शुरू करने का निर्णय "इस चिंताजनक तथ्य से प्रेरित है कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, तस्करी के शिकार लोगों में से 70% महिलाएँ और लड़कियाँ हैं।"

विश्वस्तर पर, 122 मिलियन लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती हैं, और लगभग 50 मिलियन लड़कियाँ और युवतियाँ एक साधारण वाक्य भी नहीं पढ़ या लिख ​​सकती हैं। यह वैश्विक समस्या संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के लिए एक केंद्र बिंदु है, जो एक समय में एक बच्चा के माध्यम से इस कहानी को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, उन्होंने अफगानिस्तान में 3.7 मिलियन बच्चों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक लघु फिल्म का प्रचार कर रहा है, जो स्कूल नहीं जाते हैं - जिनमें से 60% लड़कियाँ हैं।

"मिल्क टीथ - अफगानिस्तान में जवान युवती होना" शीर्षक वाली 9 मिनट की इस फिल्म में हुसनिया नाम की एक छोटी लड़की को दिखाया गया है।

यह 7 वर्षीय लड़की फातिमा की कहानी है, जिसके "दूध के दांत" टूट रहे हैं। उसे इस बात का डर है क्योंकि यह संकेत देता है कि वह एक महिला बन रही है और "अपने देश की कई अदृश्य महिलाओं की तरह" हो जाएगी। इस प्रकार, वह हमेशा के लिए एक बच्ची बनी रहने और इस दुर्भाग्य से बचने का प्रयास करती है। यूनिसेफ इटली की अध्यक्ष कार्मेला पेस ने बताया कि इस वर्ष संगठन अंतर्राष्ट्रीय दिवस को अफगानिस्तान में इन लड़कियों को समर्पित करना चाहता है, "एक ऐसा देश जहाँ लड़कियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने से रोका जाता है, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है।"

सुश्री पाचे ने बताया कि किस प्रकार उन्हें शिक्षा प्रदान करने से विकास के अवसर पैदा होते हैं और "उन्हें जोखिमों, खतरों और उनके अधिकारों के उल्लंघन से सुरक्षा मिलती है, जैसे कि कम उम्र में विवाह, जो कि देश में अभी भी व्यापक रूप से प्रचलित प्रथा है।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here